Челябинск может вернуться к одноуровневой системе местного самоуправления

Часть депутатов Челябинской городской думы предлагает отказаться от двухуровневой системы местного самоуправления (МСУ) и вернуться к прежней схеме управления муниципалитетом.

Напомним, девять лет назад в Челябинске был проведен эксперимент - реализована реформа местного самоуправления, в результате которой все семь районов города приобрели статус самостоятельных муниципальных образований. Власти уже тогда заявляли, что в случае эффективности этот опыт может быть принят и распространен на другие города региона.

Но почти десятилетняя практика функционирования Челябинского городского округа в этих условиях не выявила существенных плюсов двухуровневой системы. По оценке депутатов, запланированные цели реформирования не были достигнуты, отметили в Челябинской городской думе.

«Самостоятельность районов сегодня в значительной степени ограничена. По сути, они решают один вопрос местного значения – вопрос благоустройства, а решение ключевых вопросов – от транспортной инфраструктуры до дизайн-кода города, системные вопросы обеспечения ресурсами местного значения сохраняется на общегородском уровне», - отметил депутат Денис Лапотышкин.

По его мнению, все основные полномочия по решению вопросов местного значения должны быть сосредоточены на уровне города. В этом случае районный уровень не нужен и нет смысла продолжать эту практику.

Кроме того, в рамках реформы не была решена должным образом проблема бюджетной обеспеченности внутригородских районов (на федеральном уровне не устанавливались отчисления от федеральных и региональных налогов и сборов в бюджет внутригородского района). Челябинская гордума установила нормативы отчислений в бюджеты внутригородских районов от налога на имущество физических лиц – 10%, земельного налога – 30%.

«Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских районов приводит к затягиванию процесса исполнения бюджета по сравнению с одноуровневой организацией местного самоуправления», - подчеркивает депутат Аркадий Шафигулин.

По его словам, при возвращении к старой схеме торги будут проводиться от лица одного заказчика.

«Кроме того, введение внутригородского деления на территории города Челябинска привело и к росту управленческих расходов на содержание сформированных представительных и исполнительных органов местного самоуправления внутригородских районов», - отметил еще один минус реформы парламентарий.

С инициативой о преобразовании города выступила группа депутатов Челябинской городской Думы – представители всех политических партий, представленных в Думе.

ДЛЯ СПРАВКИ

В марте 2009 года 37 депутатов Челябинской городской Думы четвертого созыва были избраны по мажоритарной системе: от одного округа по одному кандидату. Тогда же состоялись и последние прямые выборы главы Челябинска.

В мае 2010 года депутаты Челябинской городской Думы внесли изменения в Устав города, изменяющие порядок избрания мэра.

В августе 2011 года были одобрены поправки в Устав города, меняющие систему выборов членов городского парламента на смешанную. Планировалось одну половину (20 депутатов) избирать по мажоритарной системе, другую – по пропорциональной системе (партийным спискам).

В январе 2014 года депутаты Челябинской городской Думы вновь внесли поправки в Устав и вернули мажоритарную систему выборов депутатов городского парламента. При этом численность Гордумы была увеличена до 49 человек.

В этом же году областной центр пошел на эксперимент – в городе была проведена реформа местного самоуправления. В результате Челябинск стал городским округом с внутригородским делением, а семь его районов приобрели статус самостоятельных муниципалитетов со своими органами власти, полномочиями и бюджетами. В случае успешности этот опыт планировали растиражировать на другие муниципалитеты.

В июле 2011 года были одобрены поправки в Устав, установившие новый способ формирования Челябинской городской Думы. В сентябре 2014 года выборы депутатов Гордумы прошли по двухуровневой системе - были избраны 170 депутатов в семь районных Советов города. Затем из их числа была сформирована городская Дума в составе 49 человек - каждый внутригородской район делегировал по семь своих представителей. Городские парламентарии на первом заседании выбрали главу города – председателя Думы. Глава администрации города назначался городской Думой по итогам работы конкурсной комиссии.

В 2015 году Законодательное собрание области приняло порядок избрания глав в городах и районах области, отменив прямые выборы глав и доверив избрание мэров только депутатам.

В 2019 году в Челябинске решили сохранить действующую систему выборов депутатов, хотя уже тогда звучали комментарии о порочности этой практики, но действующий на тот момент губернатор отзывался о ней положительно. Пришедший ему на смену новый глава региона планировал выяснить мнение горожан, нужно ли возвращать прямые выборы главы и депутатов Челябинской городской думы (распустив райсоветы).

В сентябре 2019 года была избрана Челябинская городская дума второго созыва. В октябре 2019 года подавляющее большинство жителей Челябинска высказало мнение, что предстоящие выборы главы города должны быть прямыми. В ноябре 2019 года депутаты выбрали главой города Наталью Котову на пять лет.