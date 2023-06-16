Новые аргумента «за» отмену двухуровневой системы местного самоуправления в Челябинске

Группа парламентариев Челябинской городской думы приводит новые аргументы «за» возвращение к одноуровневой системе местного управления и проведению прямых выборов депутатов в 2024 году.

Напомним, июле 2011 года были одобрены поправки в Устав, установившие новый способ формирования Челябинской городской Думы. В сентябре 2014 года выборы депутатов Гордумы прошли по двухуровневой системе - были избраны 170 депутатов в семь районных Советов города. Затем из их числа была сформирована городская Дума в составе 49 человек - каждый внутригородской район делегировал по семь своих представителей.

В 2019 году в Челябинске решили сохранить действующую систему выборов депутатов, хотя уже тогда звучали комментарии о порочности этой практики

А в 2024 году уже все больше парламентариев склоняется к необходимости возвращения к мажоритарной системе. Правда, не уточняется, глава города будет выбираться жителями или по-прежнему лишь избранными депутатами.

Выступая за отмену двухуровневой системы депутата напоминают, что в Госдуму был внесен законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» (еще в декабре 2021 года и пока он принят только в первом чтении, в январе 2022 года).

«Законопроектом устанавливается одноуровневая система организации местного самоуправления, которая сможет повысить эффективность решения задач, обеспечит единое управление и бюджет, позволит уйти от «размывания» ответственности», - отмечает заместитель председателя Челябинской Гордумы, председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению и межмуниципальному сотрудничеству Иван Горнов.

Проектом закона предлагается единственный способ формирования представительного органа муниципального образования – муниципальные выборы. «В случае принятия законопроекта муниципальные правовые акты подлежат приведению в соответствие с ним не позднее первого января 2028 года, то есть сроки предложены достаточно короткие, - поясняет Горнов и добавляет. - Исходя из этого, проведение муниципальных выборов в 2024 году по 170 избирательным округам, формирование представительного органа города из состава представительных органов внутригородских районов, и сохранение двухуровневой модели организации местного самоуправления на территории города Челябинска нецелесообразно».

Депутаты обращают внимание и на сложившуюся ситуацию во внешней политике, которая оказывает влияние на ситуацию внутри страны. «На федеральном уровне принимается большое количество законопроектов, касающихся внутренней политики нашей страны и направленных на укрепление вертикали власти. На мой взгляд, правоприменение данных федеральных инициатив эффективнее и оперативнее реализовывать на основе одноуровневой системы организации местного самоуправления», – считает депутат Челябинской Гордумы Сергей Селещук.

Напомним, что выступила группа депутатов Челябинской городской Думы выступила с инициативой отказаться от двухуровневой системы местного самоуправления (МСУ) и вернуться к прежней схеме управления муниципалитетом. Инициатива будет рассмотрена в соответствии с Регламентом представительного органа.