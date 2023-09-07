Кассационный суд оставил без изменения решение о пикетах по возврату прямых выборов главы в Челябинске

Седьмой кассационный суд оставил без изменения решение Челябинского областного суда, который признал незаконным отказ мэрии в проведении серии пикетов за возврат прямых выборов главы и отменил решение суда первой инстанции, сообщил в Telegram-канале руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков.

Организаторы направили в администрацию уведомление о проведении пикетов с 25 августа по четвертое сентября. Мэрия отказала в проведении пикетов на том основании, что неправильно была указана форма проведения мероприятия. Был указан «пикет с быстровозводимыми сборно-разборными конструкциями», а надо было писать «пикетирование», считают в администрации.

Советский районный суд Челябинска 24 августа признал действия администрации города законными.

Челябинский областной суд 26 августа 2023 года отменил решение Советского районного суда, признал незаконными действия администрации Челябинска и возложил на мэрию обязанность рассмотреть уведомление Щербакова о проведении публичного мероприятия. В удовлетворении остальной части требований было отказано.