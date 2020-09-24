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Депутаты гордумы запланировали изменения в устав Челябинска

Политика
Сегодня, 17:25
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Депутаты городской думы собираются внести изменения в устав Челябинска. Это будет сделано на предстоящем заседании, которое состоится 29-го сентября.

Кроме прочего, изменения касаются внесения в устав нового почетного звания «Город трудовой доблести», присвоенного Челябинску за значительный вклад его жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Как сообщает пресс-служба гордумы, другие изменения будут касаться возможности оказания дополнительных мер социальной помощи и поддержки малообеспеченных горожан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в чрезвычайной ситуации или в чрезвычайной ситуации социального характера.

Данные изменения продиктованы необходимостью оказания помощи челябинцам, пострадавшим (в том числе) от коронавирусной инфекции и в результате введения ограничительных мер, с ней связанных.

Челябинская городская дума будет вправе устанавливать дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, проживающих в южноуральской столице. А администрация Челябинска будет устанавливать порядок, условия и размер предоставления этих мер.

Еще один пункт изменений будет касаться предоставления служебного жилья сотрудникам полиции (участковым) на период замещения сотрудником указанной должности.

Предполагается, что данная мера поможет стимулировать сотрудников правоохранительных органов и привлекать на работу в сфере общественной безопасности квалифицированные кадры.

После принятия изменений в устав города на заседании челябинской думы будут проведены публичные слушания, на которых жители мегаполиса смогут высказаться по поводу вносимых изменений.

 

 

 

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