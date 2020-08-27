Депутаты решили оставить главой Ленинского района Челябинска Александра Орла

Депутаты райсовета решили оставить главой Ленинского района Челябинска Александра Орла.

Сегодня, 27-го августа, все присутствующие на голосовании депутаты единогласного проголосовали за его кандидатуру. Александр Орёл, возглавляющий Ленинский район с сентября 2011-го года, продолжит руководить им в ближайшие пять лет.

Напомним, соперниками действующего главы являлись депутат Челябинской городской Думы от Совета депутатов Ленинского района Виталий Родионов, заместитель начальника по финансовым вопросам МКУ «ЦОДОО» по Тракторозаводскому району Челябинска Евгений Янушкевич и начальник отдела благоустройства администрации Ленинского района Сергей Евдокимов. Все претенденты сегодня выступили перед депутатами.

Александр Орёл родился в 1973 году. У него два высших образование - педагогическое и юридическое. Имеет ученую степень кандидата педагогических наук.

Работал учителем физики в челябинской школе №17, возглавлял сначала отдел охраны прав и здоровья детей управления по делам образования Челябинска, затем стал начальником отдела нормативно-правового, информационного и кадрового обеспечения. В апреле 2011-го года был назначен заместителем начальника данного управления.

За педагогическое мастерство, высокие результаты педагогической и управленческой деятельности, творческий труд Александр Евгеньевич неоднократно награждался почетными грамотами разного уровня, имеет нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации».

Александр Орел женат, есть сын.