Депутаты Заксобрания региона одобрили поправки в закон о налоговых льготах для ИТ-компаний

В Челябинской области готовится к принятию пакет законопроектов по налоговым льготам для ИТ-компаний. Налоговые преференции получат организации, не попадающие под налоговый маневр.

Изменения в региональное законодательство по налоговым льготам для IT-компаний сегодня, 26-го августа, одобрили депутаты комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания Челябинской области.

Поправки внесут в региональный закон "О снижении налоговой ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков", который будет приведен в соответствие с изменениями в Налоговый Кодекс РФ.

"Так, на федеральном уровне с 2021 года вводится налоговый маневр. Для российских организаций, разрабатывающих программы для ЭВМ, будут снижены ставки налога на прибыль с 20-ти до трех процентов. Чтобы воспользоваться льготой, нужно наличие аккредитации Минкомсвязи России, штат из семи или более человек, доля доходов от IT-деятельности должна быть не менее 90 процентов", - рассказала пресс-секретарь министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Ольга Новацкая.

По ее словам, в действующем законе Челябинской области для IT-компаний, аккредитованных в минкомсвязи России с долей доходов от IT-деятельности не менее 90 процентов, введена пониженная ставка налога на прибыль в размере 13,5 процента.

Благодаря изменениям в законодательстве, компании, не попадающие под условия налогового маневра, смогут воспользоваться региональной льготой.

Вторая часть изменений касается регионального закона "Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения на территории Челябинской области".

Срок действия закона продлевается до 2024-го года. Это означает, что вновь созданные индивидуальные предприниматели, которые работают по упрощенной или патентной системе налогообложения и создают программное обеспечение, базы данных и информационные ресурсы, смогут пользоваться преимуществами налоговых каникул.

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в Челябинской области зарегистрировано 223 индивидуальных предпринимателя, попадающих под действие льготы.

Окончательное решение по законопроектам депутаты Законодательного Собрания примут на заседании 27-го августа.

Узнать подробности про меры поддержки инновационных и IT-компаний Челябинской области можно на сайте министерства. Также за бесплатными консультациями по федеральным и региональным мерам поддержки IT-компаний можно обратиться в АНО "Центр развития цифровых технологий" по адресу: Челябинск, улица Сони Кривой, 83 (пятый этаж, кабинет 23), или позвонить по телефону + 7 (351) 218-22-77, или написать на электронную почту: info@digital174.ru.