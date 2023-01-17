Дизайн-проекты капремонтов школ обсудят с детьми в Челябинской области

В Челябинской области в рамках реализации партпроекта «Новая школа» и народной программы партии «Единая Россия» в семи муниципалитетах будет отремонтировано 11 школ.

Совещание с региональными координаторами проектов ответственными за капремонты в территориях провела заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Участниками совещания стали координатор проекта «Новая школа», министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов, координатор проекта «Детский спорт», руководитель фракции «Единая Россия» в Челябинской городской Думе Денис Лапотышкин, первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова, заместитель министра по физической культуре и спорту Виталий Якушев, координатор партпроекта «ZаСамбо» Сергей Пруцков.

Участники встречи обсудили проведение конкурсных процедур, работу с подрядчиками и сроки завершения работ по капремонту школ. Ирина Гехт отметила значимость личного контроля всех этапов.

«Здесь вы должны контролировать все лично, начиная от подбора подрядчиков и заканчивая ходом исполнения работ. Обращаю внимание на то, что в рамках партийного проекта необходимо активно привлекать к работе родительскую общественность, которая вместе с вами должна контролировать ход выполнения ремонтных работ. Я все-таки рекомендую с детьми обсуждать дизайн-проекты, которые вы планируете реализовать в рамках тех задач, которые у вас стоят по ремонтам», - подчеркнула Ирина Гехт.

В этом году капремонты школ будут проведены в Миасском, Озерском, Снежинском, Трехгорном, Локомотивном городских округах, а также в Карталинском и Уйском муниципальных районах. В общей сложности в одиннадцати школах, в девяти из которых предусмотрен ремонт пищеблоков.

Координатор партпроекта «Новая школа» рассказал о том, что сформирована дорожная карта реализации проекта и до 15 февраля должны быть объявлены все конкурсные процедуры. «Технологические сроки ремонтных работ в школах разные, но мы настраиваем вас на то, чтобы до первого сентября максимальный объем ремонтных работ был произведен. Помимо собственно ремонта, не забываем проводить работы, связанные с антитеррористической защищенностью, повышением квалификации, оснащением библиотечных фондов. Эти вещи тоже должны быть в центре вашего внимания, поскольку неисполнение какого-то направления деятельности означает, что ремонтные работы не выполнены», - сказал Александр Кузнецов.

Спикеры отметили, что в регионе формируется Российское движение детей и молодежи, и во всех капитально отремонтированных школах должны быть специальные помещения для детских активностей. К разработке брендбуков и дизайнерских решений не плохо было бы привлекать самих детей, такая удачная практика уже была реализована в Варненской гимназии, и опыт коллег можно активно использовать в этом году.

Также участники встречи обсудили возможности объединения двух партийных проектов «Новая школа» и «ZаСамбо», реализацию «ZаСамбо» в образовательных учреждениях региона и включение проекта в план капремонта школ, необходимость оборудования для занятий по национальным видам единоборств.