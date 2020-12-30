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Дмитрия Федечкина назначили на пост замгубернатора Сахалинской области

Бывшего пресс-секретаря губернатора Челябинской области Дмитрия Федечкина назначили на пост заместителя губернатора Сахалинской области. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«С 1 января 2021 года он приступит к работе в новой должности, которая предусматривает курирование информационной политики в островном регионе», - говорится на сайте.

Дмитрий Федечкин родился 4 января 1977 года в Миассе. Он окончил филологический факультет ЧГПУ. С августа 1996 по ноябрь 2009 года работал на автомобильном заводе «Урал», где прошел путь от корреспондента до руководителя пресс-службы.

В ноябре 2009 года пришел в ООО «Миасский рабочий» на должность директора, где проработал по 10 мая 2010 год. С 11 мая 2010 назначен начальником Главного управления по делам печати и массовых коммуникаций администрации Челябинской области. 19 сентября 2012 года покинул пост по соглашению сторон после того, как было принято решение о ликвидации управления. После занял пост руководителя департамента по печати и массовым коммуникациям губернатора Свердловской области. С 2016 по 2019 годы работал пресс-секретарем губернатора Челябинской области.

В 2019 году он возглавил управление информационной политики в Русской медной компании. В конце февраля 2020 года он уволился по собственному желанию. В марте этого года стало известно, что Дмитрий Федечкин возглавил Издательский дом «Губернские ведомости». На должность исполняющего обязанности директора медиахолдинга назначили его заместителя Владимира Чудаева.