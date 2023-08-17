Гособвинение запросило семь лет колонии для бывшего пресс-секретаря губернатора Челябинской области

Гособвинение запросило семь лет колонии общего режима для бывшего пресс-секретаря губернатора Челябинской области, бывшего вице-губернатора Сахалинской области Дмитрия Федечкина. Об этом он рассказал в обращении, опубликованном в соцсетях.

«Коллеги говорят правду и пишут правду. Гособвинение действительно запросило для меня семь лет тюрьмы по уголовному делу, которое неспешно идет уже третий год», -подтвердил появившуюся в СМИ информацию и объяснил, почему ранее хранил молчание по своему делу, хотя лично ему скрывать было нечего.

Дмитрию Федечкину предъявлено обвинение в растрате внебюджетных средств холдинга «Губернские ведомости» и мошенничестве при заключении рекламных контрактов по завышенной цене.

«В моем деле три эпизода и все они связаны с внебюджетными средствами. Два проходят по ст. 160 “Растрата”. Оба эпизода – это проведенные корпоративные мероприятия издательского дома “Губернские ведомости” в тот период, когда я был директором. Первый корпоратив посвящался десятилетию информагентства “Сахалин-Курилы”, оно входило в состав холдинга, второй – это Новый год. Оба мероприятия были проведены на коммерческие доходы учреждения, никаких бюджетных денег при их организации и проведении не использовалось, ни одной копейки. Суммы фантастические: первый корпоратив – 197 тысяч, второй - 48 тысяч. И вот проведение этих корпоративов на внебюджетные доходы обвинением трактуется, только не падайте, как использование мной денежных средств учреждения в личных целях, - рассказал Федечкин и добавил. - Если по этим эпизодам будет обвинительный приговор, я стану первым руководителем в РФ, осужденным за корпоратив по растратной статье внебюджетных средств».

Третий эпизод, который инкриминируется экс-чиновнику, - мошенничество.

«Мне инкриминируют проведение закупок по завышенной цене. При этом процедура закупок в полном объеме соответствует требованиям федерального законодательства и локальных нормативно-правовых актов. При этом в деле есть вступившее в силу решение арбитражного суда, которое подтверждает, что цена у этой закупки не была завышена», - отметил Дмитрий Федечкин и добавил, что сам в состав закупочной комиссии не входил.

Кроме того, ему предъявляют претензии за деятельность издательского дома в 2021 году, хотя на тот момент он уже работал замгубернатора и не являлся куратором финансово-хозяйственной деятельности холдинга. По его словам, по делу никаких экспертиз не проводилось, кроме одной, проведенной экспертом следственного комитета, которая опровергла выводы следствия.

«В этих сделках не было никакой моей личной материальной заинтересованности не было, ничего себе в карман я не положил и даже не собирался», - заверяет Дмитрий Федечкин.

Федечкин также отмечает, что по делу проходит еще два фигуранта: один – его подчиненный (приехал с ним из Челябинской области), второго он не знал и не видел до встречи у следователя. Обвинение предъявляется по предварительному сговору группой лиц.

Дмитрий Федечкин также указал на то, что оперативные мероприятия в его отношении начались в тот же день, когда ему «сняли приставку и.о. как заместителю губернатора». «Первого февраля 2021 года снимают приставку и о и в этот же день заводят уголовное дело по эпизодам, совершенным за полгода до этого», - подмечает Дмитрий.

Бывший пресс-секретарь двух губернаторов Челябинской области Дмитрий Федечкин переехал на Сахалин в марте 2020 года. Он возглавил правительственный медиахолдинг «Губернские ведомости».

В его подчинении были медиаактивы, принадлежащие правительству Сахалинской области. Это газета «Губернские ведомости», «Телекомпания «ОТВ» и региональное информационное агентство «Сахалин – Курилы».

С первого января 2021 года Федечкин был назначен вице-губернатором Сахалинской области. После его ухода обязанности директора «Губернские ведомости» исполнял Владимир Чудаев, приехавший с ним на Сахалин из Челябинска. В должности замгубернатора Федечкин проработал шесть месяцев и подал в отставку со второго июня 2021 года. В июле его отправили под арест, но затем суд изменил меру пресечения и выпустил фигуранта дела под залог.

Дмитрий Федечкин уже выступил на суде с последним словом, приговор будет озвучен осенью.