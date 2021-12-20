20.12.2021
Александр Орёл: Личности вандалов, срубивших ель на набережной Смолино, установлены
20.12.2021
В Челябинске на линию выйдут еще 42 экологичных автобуса
19.12.2021
Анонсы событий и мероприятий на 20 декабря
17.12.2021
В четырех городах Челябинской области установились неблагоприятные метеоусловия
17.12.2021
В проекте капремонта участков трассы М-5 в Челябинской области использовано трехмерное моделирование
17.12.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
Должность Максима Куляшова занял бывший замминистра транспорта Крыма
Алексей Текслер: Каждый ребенок талантлив, нужно только определить, в чем помочь ему
17.12.2021
Приходить на утренник нельзя пропустить
17.12.2021
Челябинская филармония заговорила с молодёжью на языке аниме
16.12.2021
Максим Куляшов покинул пост заместителя главы Челябинска
15.12.2021
Копейск получил представление прокуратуры за «косяки» при благоустройстве
15.12.2021