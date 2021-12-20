Должность Максима Куляшова занял бывший замминистра транспорта Крыма

Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, 20-го декабря, представила коллегам своего нового заместителя по дорожному хозяйству и транспорту – эту должность вместо уволившегося по собственному желанию Максима Куляшова занял Андрей Ксензов, который ранее отвечал за данную сферу в Новосибирске и Крыму.

Андрею Евгеньевичу 55 лет. В 1987-м году он окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище. В 1999-м прошел профессиональную переподготовку в Сибирской академии государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Кроме прочего, Андрей Ксензов работал начальником управления, начальником департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса в главном управлении благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска. В 2012-м году был назначен заместителем губернатора Новосибирской области. В 2014-м стал первым заместителем главы Новосибирска.

С 2017-го по 2020-й год работал начальником управления организации дорожной деятельности в государственном комитете дорожного хозяйства республики Крым, заместителем министра транспорта Крыма.

Наталья Котова пожелала Андрею Ксензову успешной работы и отметила, что направление, которое ему предстоит курировать в Челябинске, сложное и проблемное, что с этой работой не все справляются – отсюда и «текучка» замов по дорожному хозяйству и транспорту.

«Вам предстоит решение многоплановых, сложных задач. В короткие сроки вы должны будете разобраться в специфике вверенной отрасли. Успехов вам в этой непростой работе», - сказала Наталья Котова, выразив надежду, что справиться с поставленными задачами Андрею Ксензову поможет его новосибирский и крымский опыт.

Новый заместитель, в свою очередь, поблагодарил мэра Челябинска за оказанное доверие.

«Надеюсь на плодотворную работу на благо Челябинска и челябинцев», - сказал Андрей Ксензов.