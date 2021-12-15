15.12.2021
Анонсы событий и мероприятий на 16 декабря
15.12.2021
Ползала на передних лапах: в Челябинске спасли попавшую в беду собаку
15.12.2021
В Челябинской области на карантин по ОРВИ отправлены 15 школ и 1089 классов
15.12.2021
За сутки заболело ковидом 612 южноуральцев, выздоровело 739, умерло 30
15.12.2021
Одолжить деньги жителям Челябинской области поможет новый сервис Сбера «Дать в долг»
15.12.2021
Главный полицейский Южного Урала представил коллегам новых руководителей в погонах
Максим Куляшов покинул пост заместителя главы Челябинска
13.12.2021
В Челябинске из-за ремонта трамвайных путей продлено ограничение движения по улице Первой Пятилетки
13.12.2021
Движение трамваев по улице Цвиллинга в Челябинске восстановлено
09.12.2021
Челябинская область ведет масштабное дорожное строительство
07.12.2021
Челябинская область получит 150 миллионов рублей на Ленинградский мост
Копейск получил представление прокуратуры за «косяки» при благоустройстве Копейска
15.12.2021
Суд по иску об отмене обязательной вакцинации в Челябинской области назначен на 13 января
14.12.2021
Движение трамваев по улице Цвиллинга в Челябинске восстановлено
13.12.2021
В 2022 году полис ОМС перейдет в цифровой формат
10.12.2021
Подрядчик установил на пути к школе Чурилово полимерные конструкции взамен украденных ливневых решеток из металла
09.12.2021