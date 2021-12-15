Максим Куляшов покинул пост заместителя главы Челябинска

Заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов сегодня, 15-го декабря, уволился из администрации Челябинска по собственному желанию.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник управления информационной политики мэрии Владимир Сафонов.

По его словам, с завтрашнего дня, 16-го декабря, исполнять обязанности Куляшова будет Владимир Шамне.

Напомним, Максим Куляшов пришел на должность заместителя Натальи Котовой по дорожному хозяйству и транспорту в декабре 2019-го года в возрасте 48-ми лет. До этого назначения он, находясь в звании полковника внутренней службы, возглавлял информационный Центр ГУ МВД по Челябинской области (в общей сложности стаж Куляшов в органах внутренних дел составляет 25 лет).

Представляя Максима Куляшова коллегам из администрации два года назад, Наталья Котова отмечала, что, служа в полиции, он отвечал за контроль движения транспорта и взаимодействие с дорожниками. Глава Челябинска тогда выразила надежду, что в связке с председателем городского комитета дорожного хозяйства Ринатом Кучитаровым Максим Куляшов сможет поднять содержание улично-дорожной сети областного центра на новый уровень.

Тем временем, деятельность чиновника не раз подвергалась критике. В частности, много негатива у горожан вызвал ремонт Комсомольского проспекта.

СПРАВКА

Максим Куляшов родился девятого декабря 1971 года в Челябинске.

По первому образованию он инженер-строитель (в 1994 году окончил ЧПИ), по второму – юрист (в 2002 году окончил Челябинский юридический институт МВД России).

С 1994 года работал в органах внутренних дел ГУ МВД РФ по Челябинской области. Полковник внутренней службы.