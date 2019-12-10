Единороссы определились с датой праймериз по Розе и по числу участников

В предстоящее воскресенье, 15 декабря, состоится предварительное внутрипартийное голосование по отбору кандидатов от «Единой России» для выдвижения на довыборах в Совет депутатов Розинского городского поселения.

Сегодня, 10 декабря, в Коркино состоялось заседание оргкомитета, в котором приняли участие секретарь Челябинского регионального отделения партии, спикер Заксобрания области Владимир Мякуш и член Президиума регионального политсовета, вице-губернатор Анатолий Векшин.

«Идет подготовка к довыборам. Обсуждается процедура проведения. Я по своей линии приезжал убедиться, что процесс идет в плановом порядке», - рассказал Анатолий Векшин.

Напомним, довыборы 8 из 15 депутатов Совета депутатов Розинского городского поселения состоятся 26 января 2020 года. Заново депутатов предстоит выбирать жителям Розы, проживающих в округах №№ 2, 3, 9, 10, 11, 13, 14, 15.

«Сегодня состоялся оргкомитет по проведению предварительного голосования, - пояснил Владимир Мякуш. - Согласовали списки участвующих». Сегодня в полдень закончился прием заявлений на участие в праймериз. По словам Владимира Мякуша, было подано более 16 заявлений. То есть на каждом участке жителям предложат не менее двух кандидатов, из которых они должны будут выбрать одного. Ему и предстоит побороться за мандат с кандидатами от других партий и самовыдвиженцев.

«Подчеркну, выбирать кандидатов от «Единой России» будут сами жители. Необходимо, чтобы в предварительном голосовании приняло участие не менее 10% от числа избирателей, проживающих на участке, - пояснил Владимир Мякуш и для наглядности привел пример. - Если на территории участка проживает 1500 тысячи жителей старше 18 лет, то в предварительном голосовании должны принять не менее 150 человек».

Победивший на предварительном голосовании станет кандидатом от Единой России на предстоящих довыборах. Он может быть не только членом партии, но и сторонником и беспартийным. Кандидатом от «Единой России» не может быть член другой партии.

Напомним, 8 из 15 депутатов Совета депутатов Розинского городского поселения досрочно сложили полномочия 14 октября 2019 года, протестуя против торопливости в процессе преобразования Коркинского района в Коркинский муниципальный округ. На сегодня Роза осталась бед представительного органа власти. Правда, поселку к такому состоянию не привыкать. Это уже не первый демарш и довыборы в Совет. Тогда доходило дело и до голодовки.