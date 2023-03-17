Глава Нагайбакского района, подавший в отставку, пока продолжает исполнять полномочия

Глава Нагайбакского муниципального района (Челябинская область) Иван Сурменев, подавший заявление о досрочном сложении полномочий, пока продолжает исполнять обязанности мэра.

Напомним, 15 марта 2023 года Иван Сурменев подал заявление и уведомил губернатора Челябинской области о досрочном сложении своих полномочий. Заявление написано через несколько дней после произошедшей в селе Фершампенуаз трагедии – 10 марта от упавшей с крыши физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» наледи погиб 12-летнеий мальчик. Иван Сурменев, по его словам, посчитал необходимым подать заявление об отставке ввиду сложившихся обстоятельств.

«В данное время он сам исполняет обязанности, так как ещё не принято решение о его отставке. Этот вопрос будет рассматриваться на заседании районного Собрания депутатов», - пояснили в администрации района.

Дата проведения заседания (внеочередного или очередного) пока не назначена.

Парламентариям придется после принятия отставки главы назначить исполняющего обязанности мэра и объявить конкурс. «По уставу Нагайбакского района и Закону Челябинской области выборы главы происходят по конкурсной процедуре», - уточнили в администрации.