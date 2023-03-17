17.03.2023
Глава Нагайбакского района, подавший в отставку, пока продолжает исполнять полномочия
17.03.2023
В Челябинске произошел пожар в сауне на Свердловском проспекте
17.03.2023
На Южном Урале пройдет XII международный фестиваль «Денис Мацуев представляет…»
17.03.2023
«Ростелеком» оснастил цифровой инфраструктурой свыше 400 школ Челябинской области
17.03.2023
Экс-глава Еманжелинского сельского поселения отправлен под домашний арест
17.03.2023
Семейный подряд: посредником при передаче взятки налоговику из Челябинска оказался его отец
Глава Нагайбакского района, подавший в отставку, пока продолжает исполнять полномочия
10.03.2023
Возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка после падения на него льда с крыши ФОКа в Фершемпенуазе
06.09.2022
Жители Кассельского пожаловались Текслеру на планы по закрытию станции скорой помощи в их поселке
20.08.2022
Две тысячи человек вышли на старт Парижского полумарафона в Челябинской области
14.04.2022
Текслер: К лету завершим дорогу от Парижа до Джабыка, плюс дорогу от Татищева до Парижа
Челябинская область готовится к «большой воде»
16.03.2023
Молодые солисты Москвы проведут в Челябинске «Худсовет»
16.03.2023
Халатность чиновников Магнитогорска при расселении аварийного дома обернулась уголовным делом
16.03.2023
Глава Нагайбакского района досрочно слагает полномочия после трагедии в Фершампенуазе
15.03.2023
Магнитогорский «Металлург» вышел в полуфинал «Востока»
15.03.2023