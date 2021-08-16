Главный аэропорт Афганистана приостановил полеты гражданских самолетов

В Кабуле (Афганистан) международный аэропорт имени Хамида Карзая выпустил заявление о приостановке полетов гражданской авиации и выполнения коммерческих рейсов.

В своем сообщении сегодня, 16 августа, администрация призывает граждан воздержаться от поездки в воздушную гавань.

Также администрация аэропорта просит афганцев не штурмовать площадь. Это поможет прекратить грабежи, передает содержание информационного бюллетеня портал Tolo News.

Поводом для такого заявления послужили массовая давка и стрельба американских военных, которые обратно были отправлены в Афганистан по приказу президента США Джо Байдена. По сообщения очевидцев, которые передает France-Presse, в результате инцидента есть пострадавшие и погибшие со стороны гражданских лиц. Ранее граждане Афганистана, которые стремились покинуть страну после захвата всей территории запрещенным в Российской Федерации террористическим движением «Талибан», вырвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта, создав полнейший хаос, сообщает «Би-би-си».

Между тем, сегодня во время интервью на радио «Эхо Москвы» спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов, заявил, что у России есть план «Б» на случай неожиданного развития событий в Афганистане. В настоящий момент российский МИД работает по плану «А».