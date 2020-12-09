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Главой Чебаркуля стала Светлана Виноградова

Главой Чебаркуля (Челябинская область) стала Светлана Виноградова.

Выборы главы муниципалитета состоялись вчера, восьмого декабря. На эту должность кроме Светланы Виноградовой, исполнявшей обязанности градоначальницы, претендовал также депутат Алексей Исмагилов.

Как сообщает пресс-служба администрации Чебаркульского городского округа, оба претендента первого декабря этого года прошли аттестацию конкурсной комиссии.

Светлану Виноградову поддержали 18 депутатов, Алексея Исмагилова – лишь пять человек.

Напомним, предшественник нового мэра Сергей Ковригин является фигурантом уголовного дела – его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и в получении взятки.

Сначала проштрафившийся глава находился под домашним арестом. Затем Чебаркульский городской суд изменил Ковригину меру пресечения, заменив домашний арест подпиской о невыезде и надлежащем поведении.