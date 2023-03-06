06.03.2023
КВНщики из Челябинска заняли первое место в 1/8 финала Высшей лиги КВН
06.03.2023
В ЮУрГАУ состоялся круглый стол на тему профилактики экстремизма
06.03.2023
Челябинец Егор Зорин завоевал две медали чемпионата России по лыжному ориентированию
06.03.2023
ММК повышает технологическую независимость в ИТ-сфере
06.03.2023
Директором Челябинского филиала «Ростелекома» назначен Евгений Макагонов
06.03.2023
В ряд городов Челябинской области из-за непогоды автобусы пассажиров не везут
И. о. главы Миасса назначен Дмитрий Проскурин
05.03.2023
В понедельник в Миассе – вторая попытка избрания и. о. главы города
03.03.2023
Собрание депутатов Миасса приняло отставку главы города Григория Тонких
02.03.2023
Комиссия по законности Собрания депутатов Миасса одобрила отставку главы города
01.11.2021
Ушел из жизни писатель, почетный гражданин Миасса Николай Година
Стартовал Кубок Евразии по фристайлу
04.03.2023
Собрание депутатов Миасса приняло отставку главы города Григория Тонких
03.03.2023
Железобетонно! Амфитеатру у «Юности» быть
03.03.2023
Внимание: на трассе М-5 в Челябинской области снова введено ограничение движения
03.03.2023
Южноуральцев просят не отправляться в дальние поездки до шестого марта
02.03.2023