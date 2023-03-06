И. о. главы Миасса назначен Дмитрий Проскурин

Исполняющим обязанности главы Миасского городского округа (Челябинская область) назначен Дмитрий Проскурин, председатель Миасского городского собрания депутатов.Он будет руководить городом до назначения главы по итогам конкурса по отбору кандидатур на эту должность.

Соответствующее решение приняли в понедельник, шестого марта, миасские парламентарии на втором заседании 33-й сессии. «За» кандидатуру Проскурина проголосовал 21 из 23 присутствующих на заседании народных избранников. Двое воздержались.

Временно руководить Собранием депутатов Миасского городского округа, согласно Устава МГО, будет первый вице-спикер Сергей Сесюнин. Его кандидатуру поддержали 20 депутатов. Двое воздержались, один не голосовал.

Напомним, третьего марта 2023 года на сессии Собрания депутатов Миасского городского округа принята досрочная отставка главы Григория Тонких, который руководил муниципалитетом с 2018 года.

Кроме того, сегодня на заседании будет объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Миасского городского округа. Будет создана конкурсная комиссия в составе шести человек, одну половину членов которой назначит Собрание депутатов, вторую – губернатор. По предварительным данным конкурс состоится 11 мая 2023 года.