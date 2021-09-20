Избирком Челябинской области огласил итоги выборов: в лидерах – «ЕР», удивила «СР»

ЦИК Челябинской области сегодня, 20 сентября, опубликовал итоговые результаты избирательной кампании в Государственную думу.

По партийным спискам победу в Челябинской области одержала партия «Единая Россия», набрав 34,31% голосов, что на 3,8% меньше, чем в предыдущую кампанию 2016 года. Кроме того, этот результат значительно ниже общего числа голосов за «Единую Россию» по России, где партия лидирует с 49,64% голосов.

КПРФ по итогам выборов в Челябинской области получила 19,69% голосов (19,21% по России), «Справедливая Россия» – 17,25% (7,42% по России), «Новые люди» – 8,30% (5,40% по России), ЛДПР – 7,83% (7,48% по России). Данные результатов по России представлены на момент обработки 94,14% голосов.

Стали известны лидеры и по одномандатным округам. Так, по Челябинскому округу победил кандидат «Единой России» Владимир Павлов, набрав 31,6% голосов.

В Металлургическом округе большее количество голосов набрал кандидат «Единой России» Владимир Бурматов – 50,8%.

В Коркинском округе лидером стал кандидат «Справедливой России» Валерий Гартунг. Он набрал 46,78% голосов». «Справедливая Россия» в принципе удивила – по сравнению с общероссийскими показателями партия в регионе дала прирост голосов более чем на 10 % .

В Магнитогорском округе первую строчку занял кандидат «Единой России» Виталий Бахметьев, набрав 40,63%.

В Златоустовском округе набрал 34,75% и занял первое место кандидат «Единой России» Олег Колесников.

«В масштабах страны «Единая Россия» получает конституционное большинство. В России условно есть две страны. Первая – это большие города с очень высокими требованиями, протестно настроенные, где партия власти обречена не получать больше 50%, а быть «одной из». А вторая Россия, к которой относится существенная часть депрессивных аграрных регионов – это регионы юга, регионы со специфической этнической культурой. Там, наоборот, нужно поддерживать государство, и партия власти будет набирать больше 50%. Соответственно и получается средний процент», – прокомментировал лидерство «Единой России» руководитель агентства «Монитор» Алексей Ширинкин на пресс-конференции в «Гранада Пресс».

Явка на выборах в Челябинской области составила 46,54%. Лидерами по явке, как отметил председатель облизбиркома Сергей Обертас, стали Кизильский район (70,28%), Нагайбакский район (65,71%), Октябрьский район (65,85%). Самая низка явка зафиксирована в Златоусте, Миассе, Коркинском районе, в Советском и Тракторозаводском районах Челябинска.

За три дня голосования на Южном Урале были аннулированы три тысячи 624 бюллетеня. В 19 случаях бюллетени признали недействительными до подведения результатов.