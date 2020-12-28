Кадровые перестановки в миндортранса Челябинской области

С первого января 2021 году будут проведены кадровые перестановки в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона.
На сегодня у министра дорожного хозяйства и транспорта области 37-летнего Алексея Нечаева один первый зам (этот пост занимает 48-летний Александр Филиппов) и один заместитель (56-летний Станислав Харченко).
В последний день текущего года Александр Филиппов покинет занимаемую должность. Соответствующее постановление уже подписал Алексей Текслер.
Освободившийся пост первого заместителя министра займет уроженец Красноярска, горный инженер Станислав Харченко. Он, как и Алексей Текслер, трудился в Норильске (Норильский комбинат) и в министерстве энергетики РФ (первый заместитель генерального директора ФГБУ Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса).
Харченко имеет большой опыт работы в топливно-энергетическом комплексе и дорожной отрасли. Он возглавлял Тосненское дорожное ремонтно-строительное управление, руководил группой компаний «Востоксибтранс», дирекцией капитального строительства ФГБУ «Российское энергетическое агентство».
В декабре Харченко 2019 года приступил к работе замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.
Ставшую вакантной после его повышения должность заместителя министра с нового года займет 33-летний информатик-экономист из Твери Александр Егоров. В течение пяти лет он занимался развитием общественного транспорта в Москве (в ГУП «Мосгортранс»). А с февраля 2020 года до настоящего времени работал в администрации Челябинска вице-мэром по городскому хозяйству.