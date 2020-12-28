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Кадровые перестановки в миндортранса Челябинской области

С первого января 2021 году будут проведены кадровые перестановки в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона.

На сегодня у министра дорожного хозяйства и транспорта области 37-летнего Алексея Нечаева один первый зам (этот пост занимает 48-летний Александр Филиппов) и один заместитель (56-летний Станислав Харченко).

В последний день текущего года Александр Филиппов покинет занимаемую должность. Соответствующее постановление уже подписал Алексей Текслер.

Освободившийся пост первого заместителя министра займет уроженец Красноярска, горный инженер Станислав Харченко. Он, как и Алексей Текслер, трудился в Норильске (Норильский комбинат) и в министерстве энергетики РФ (первый заместитель генерального директора ФГБУ Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса).

Харченко имеет большой опыт работы в топливно-энергетическом комплексе и дорожной отрасли. Он возглавлял Тосненское дорожное ремонтно-строительное управление, руководил группой компаний «Востоксибтранс», дирекцией капитального строительства ФГБУ «Российское энергетическое агентство».

В декабре Харченко 2019 года приступил к работе замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Ставшую вакантной после его повышения должность заместителя министра с нового года займет 33-летний информатик-экономист из Твери Александр Егоров. В течение пяти лет он занимался развитием общественного транспорта в Москве (в ГУП «Мосгортранс»). А с февраля 2020 года до настоящего времени работал в администрации Челябинска вице-мэром по городскому хозяйству.

Автор: Любовь Юрина
Алексей Текслер
Челябинск
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23.12.2020 14:57
Хотите, чтоб как в Нью-Йорке?
23.12.2020 14:05
Челябинский облсуд оставил приговор Евгению Тефтелеву без изменения
23.12.2020 13:55
Челябинская область определилась с финансами на трехлетку
23.12.2020 12:59
Возле челябинской высотки запретили остановку машин
23.12.2020 12:41
В Ленинском районе Челябинска у торговцев забрали ёлки
23.12.2020 12:38
Челябинский театр драмы построил замок для Снежной Королевы.
23.12.2020 12:22
Посмотреть «Сокровища» в Историческом музее можно и бесплатно
23.12.2020 12:20
Челябинская автомобилистка пойдет под суд за наезд на бабушку с внучкой
23.12.2020 12:16
ЦКС рассказал, как будет организован вывоз ТКО в новогодние праздники
23.12.2020 12:13
В Челябинской области за сутки подтверждено 309 случаев ковида
23.12.2020 11:47
В Челябинске сильнейших фигуристов страны встретит светящаяся балерина
23.12.2020 11:45
Премьера «Морозко» Челябинской филармонии – это праздник фольклора и танца
23.12.2020 11:43
Чиновники Красноармейского района будут объяснять в суде свое нежелание помогать людям
23.12.2020 11:40
На Южном Урале ГЛК расплатился с крупным долгом после ареста офиса
23.12.2020 11:11
ММК опубликовал ответы на вопросы первым лицам комбината
23.12.2020 10:56
В ЧВВАКУШе двадцатилетний солдат получил химический ожог глаз
23.12.2020 10:52
Британская актриса «открыла бизнес» в Магнитогорске
23.12.2020 10:01
Челиндбанк начал выпуск кредитных карт с кэшбэком
23.12.2020 09:59
Комментировать чемпионат России по фигурному катанию будет легендарная Татьяна Тарасова
23.12.2020 09:58
В муниципалитеты Челябинской области направлены передвижные ФАПы
23.12.2020 09:54
В Челябинске легковушка влетела в трамвайную остановку
23.12.2020 09:50
В Магнитогорске улицу назвали в честь директора ММК
23.12.2020 09:49
Челябинская область подготовила спецподарки для детей
22.12.2020 21:57
Анонсы событий и мероприятий на 23 декабря
22.12.2020 18:12
Челябинские врачи: Лучшая поддержка в пандемию - это хобби
22.12.2020 17:57
Торгово-промышленная палата возрождает семейные династии
22.12.2020 17:53
В Магнитогорске назвали лучших журналистов
22.12.2020 17:44
Очистные сооружения Челябинска ждет реконструкция на несколько миллиардов
22.12.2020 17:21
Финансирование Челябинского и Каштакского боров будет увеличено
22.12.2020 17:18
Челябинцы получили возможность прописываться в СНТ
22.12.2020 17:14
Какое-либо строительство рядом с памятником Курчатову в Челябинске отныне невозможно
22.12.2020 17:03
Бюджет Челябинска принят, но ожидаются поправки
22.12.2020 16:52
В 2020 году челябинцы стали рассчитываться с «смартфонами» чаще
22.12.2020 16:43
В среду в Челябинской области чуть потеплеет
22.12.2020 16:03
В Челябинской области все школы вышли с карантина по ОРВИ
22.12.2020 15:51
Памятник танкистам-добровольцам в Челябинске переходит в собственность города
22.12.2020 15:37
В Челябинске ужесточили требования к качеству компенсационных посадок
22.12.2020 15:36
Текслеру достались два шара со всероссийской «Ёлки желаний»
22.12.2020 15:34
Власти Челябинска девятый год не могут ввести в эксплуатацию путепровод на улице Шагольской и дорогу в Чурилово
22.12.2020 15:23
«Сотрудники» банка обогатились за счет доверчивого челябинца
22.12.2020 15:04
Челябинец полгода держал детей взаперти
22.12.2020 15:03
В Металлургическом районе Челябинска заменят тысячи светильников
22.12.2020 14:36
О перспективах рынка кредитных карт узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
22.12.2020 14:35
Текслер: В части уборки не должно быть никаких новогодних каникул
22.12.2020 13:59
Челябинская область обновила парк школьных автобусов
22.12.2020 13:57
Директора молокозавода, обманувшего минсельхоз, выпустили из СИЗО
22.12.2020 13:56
Госдума приняла закон о вытрезвителях
22.12.2020 13:25
МегаФон «запустил голос» в сетях LTE
22.12.2020 13:17
Добыча камня на Кочкарском карьере может обернуться уголовными делами
22.12.2020 13:16
Прокуратура Челябинска потребовала, чтобы мэрия занялась дорогами
22.12.2020 13:13
В Снежинске директор спортшколы заплатит 60 тысяч за захват берега озера
22.12.2020 12:45
В Златоусте неизвестные испортили лед для новогодних детских городков
22.12.2020 12:22
Минкульт Челябинской области требует применить санкции к «Бревки Бар»
22.12.2020 12:18
Южный Урал ассоциируется у российских фигуристов с пельменями, снегом и метеоритом
22.12.2020 12:05
В Челябинской области сокращается число подтвержденных случаев ковида за сутки
22.12.2020 11:14
Текслер - главам: Давайте вот без этого
22.12.2020 11:10
Задержан копейчанин, который «заминировал» полицию
22.12.2020 11:08
ММК снижает травматизм на производстве с помощью мобильного приложения
22.12.2020 10:43
В Челябинске появилась ёлка с волшебными варежками
22.12.2020 10:40
В Челябинской области опора ЛЭП повисла на проводах после тарана ВАЗа
22.12.2020 10:26
В Красноармейском районе общественники с поличным поймали «черных лесорубов»
22.12.2020 10:25
Туристы со всей России мечтают встретить Новый год на Таганае
22.12.2020 10:23
Президент исполнил желание девятилетнего Димы из Челябинска
21.12.2020 21:27
Текслер потребовал организовать новогодний досуг южноуральцев с учетом пандемии
21.12.2020 18:08
Где челябинцы могут запускать праздничные салюты. Список мест
21.12.2020 17:56
Алексей Текслер и Александр Глазков вошли в обновленный состав Госсовета
21.12.2020 17:35
Анонсы событий и мероприятий на 22 декабря
21.12.2020 17:20
В Челябинске откроют памятник Николаю Патоличеву
21.12.2020 17:12
В Челябинске автомобилисты построили из внедорожников елку
21.12.2020 16:57
Южноуральский минздрав презентует корпоративные календари «Врачи.COVID. Хобби»
21.12.2020 16:46
Наградили челябинцев, который помогали ликвидировать последствия взрыва ковидной станции
21.12.2020 16:32
Прогноз погоды на вторую половину декабря и новогоднюю ночь
21.12.2020 16:28
Школа экотуризма Златоуста выиграла грант на создание экотропы на Лысую сопку Уреньги
21.12.2020 16:26
В Копейске аферисты, представляясь сотрудниками администрации, выманивают деньги у бизнесменов
21.12.2020 16:06
Во вторник в Челябинской области – небольшой снег
21.12.2020 15:56
В России могут начать зарабатывать на частных вытрезвителях
21.12.2020 15:40
В Челябинской области начнет работу автоинформатор по ковиду
21.12.2020 15:37
На улицах Мира и Дегтярева в Челябинске появился незапланированный каток
21.12.2020 15:26
В Челябинске полностью расселили десять многоквартирных домов
21.12.2020 15:07
У жителя Еткуля полицейские Челябинска изъяли тысячу доз героина
21.12.2020 15:05
В Кыштыме спасли пса, который провалился в 13-метровую шахту
21.12.2020 14:39
Южноуральские студенты-медики, проходящие практику в ковидных больницах, получат спецдоплату
21.12.2020 14:37
Подрядчик сорвал сроки строительства набережной в Челябинске по вине чиновников
21.12.2020 14:22
В Верхнеуральске афера с жильем для детей-сирот переросла в уголовное дело
21.12.2020 14:16
Разработки челябинской компании «Интерсвязь» внедрят в столице Беларуси
21.12.2020 13:55
Жители Челябинской области не готовы делать прививку от COVID
21.12.2020 13:51
Челябинские архитекторы работают над созданием рейтинга проектов жилой застройки
21.12.2020 13:45
ВТБ увеличил продажи розничных кредитов в полтора раза
21.12.2020 13:29
В МФЦ Челябинска обсуживать клиентов будет робот
21.12.2020 13:27
ММК признан одним из лучших экспортеров Челябинской области в 2020 году
21.12.2020 13:25
В Челябинской области за сутки скончалось 11 пациентов с ковидом из пяти муниципалитетов
21.12.2020 13:17
Южноуралец осужден за поджог кафе в хаски-центре
21.12.2020 13:16
В Челябинской области сокращается число классов на карантине по ОРВИ
21.12.2020 12:59
По поручению президента ММК награжден за бескорыстный вклад в борьбу с коронавирусом
21.12.2020 12:39
Бары и рестораны Челябинска научились не нарушать ковидные запреты
21.12.2020 12:38
В Челябинске вынесли приговор вахтеру больницы, убившему пациента
21.12.2020 12:36
Текслер, Котова и ОНФ помогли челябинскому пенсионеру без ног выиграть суд против ТСЖ
21.12.2020 12:11
«Урал-пресс-информ» дарит билеты в театр за рецепты салатов
21.12.2020 12:09
«Ростелеком» подарил южноуральским селянам бесплатный интернет
21.12.2020 12:05
Нехорошие жители Челябинска портят новогоднее оформление города
21.12.2020 11:47
ЗАТО Челябинской области получат вакцину от регионального минздрава