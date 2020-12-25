Чемпионами России в танцах на льду стала пара Александра Степанова – Иван Букин из Москвы

В двух министерствах Челябинской области сменились руководители, в одном – первый зам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление об отставке двух министров и одного первого заместителя министра.

Соответствующие постановления подписаны 25 декабря 2020 года. Документы размещены на официальном интернет-портале правовой информации.

От занимаемой должности освобожден министр строительства и инфраструктуры региона Виктор Тупикин. Он уволился по собственной инициативе и покинет госслужбу 31 декабря 2020 года.

Виктор Тупикин пришел на работу в минстрой в апреле 2006 года. Изначально занимал пост замминистра, с октября 2006 года – первый заместитель, с сентября 2009 года и по настоящее время - глава минстроя.

Кроме того, вместе с документом об отставке Алексей Текслер подписал постановление о присвоении Виктору Тупикину почетного звания «Заслуженный строитель Челябинской области» за деятельность по реализации единой государственной политики в строительной отрасли.

По собственному желанию покидает занимаемый пост и министр физической культуры и спорту Леонид Одер. Последний день его руководства ведомством – 31 декабря 2020 года.

Леонид Одер был назначен первым заместителем министра физической культуры, спорта и туризма Челябинской области в 2008 году. В феврале 2014 года возглавил министерство.

Министерство дорожного хозяйства и транспорта текущего года области в завершающий день года покинет Александр Филиппов, занимающий пост первого заместителя министра.

Александр Филиппов работал в миндоре с 2004 года, в июле 2017 года был назначен замминистра, с ноября 2019 года и по настоящее время занимал первого заместителя руководителя министерства.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, исполняющим обязанности министра строительства и инфраструктуры назначен Юлий Элбакидзе.

Обязанности министра по физической культуре и спорту области будет исполнять Максим Соколов.

Заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта будет назначен Александр Егоров, который занимает пост замглавы Челябинска по городской среде. Как сообщил начальник управления информационной политики администрации города Владимир Сафонов, обязанности вице-мэра временно будет исполнять Надежда Рыльская.

Алексей Текслер на итоговой пресс-конференции объяснил кадровые ротации в минстрое и минспорта: «Это плановая работа, и мы перезагрузим работу этих подразделений».

По отставке в миндоре ситуация иная. «Что касается министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, то первый замминистра (Александр) Филиппов уйдет для работы по новой транспортной схеме, - уточнил губернатор. - Вообще, вопросам общественного транспорта я уделяю большое внимание, у нас в следующем году начнутся в этом плане большие подвижки. В этой связи тоже принято решение перезагрузить этот блок».