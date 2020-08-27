Калининский район Челябинска по-прежнему будет возглавлять Сергей Колесник
Калининский район Челябинска по-прежнему будет возглавлять Сергей Колесник, являющийся главой района с декабря 2011-го года.
Сегодня, 27-го августа, районные депутаты выбрали его на новый пятилетний срок большинством голосов.
Напомним, у действующего главы была единственная конкурентка - его заместитель Ирина Матвеева.
Сергею Колеснику 48 лет, он является уроженцем поселка Красногорский Еманжелинского муниципального района. У него богатая трудовая биография: работал и электромонтером, и старшим мастером кооператива, являлся также помощником депутата Госдумы РФ Александра Кузнецова, возглавлял правление челябинского Центра содействия гражданским инициативам, был председателем постоянной комиссии по бюджету и налогам челябинской городской Думы.
Почти девять лет является главой Калининского района южноуральской столицы.
Фото из сообщества районной администрации в ВКонтакте
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