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Калининский район Челябинска по-прежнему будет возглавлять Сергей Колесник

Политика
Сегодня, 16:10
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Автор: 
Евгения Александрова

Калининский район Челябинска по-прежнему будет возглавлять Сергей Колесник, являющийся главой района с декабря 2011-го года.

Сегодня, 27-го августа, районные депутаты выбрали его на новый пятилетний срок большинством голосов.

Напомним, у действующего главы была единственная конкурентка - его заместитель Ирина Матвеева.

Сергею Колеснику 48 лет, он является уроженцем поселка Красногорский Еманжелинского муниципального района. У него богатая трудовая биография: работал и электромонтером, и старшим мастером кооператива, являлся также помощником депутата Госдумы РФ Александра Кузнецова, возглавлял правление челябинского Центра содействия гражданским инициативам, был председателем постоянной комиссии по бюджету и налогам челябинской городской Думы.

Почти девять лет является главой Калининского района южноуральской столицы.

Фото из сообщества районной администрации в ВКонтакте

 

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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