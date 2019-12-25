Назвали самых влиятельных персон Челябинской области

В Челябинской области рейтинг региональной элиты по итогам уходящего 2019-го года возглавил губернатор Алексей Текслер.

За прошедшие полгода его влияние, по мнению экспертов, выросло на 0,83 балла - до 9,11.

На втором месте в рейтинге влияния, по консолидированной оценке аналитиков Челябинского филиала РАНХиГС, - председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников. Балл его влияния - 8,11.

На третьей ступени по степени влияния на жизнь региона, как и полгода назад, расположился начальник управления ФСБ РФ по Челябинской области, генерал-майор Сергей Сизов, балл влияния которого составляет 7,11.

На четвертом месте в рейтинге стабильно представлен совладелец «Урало-Сибирской металлургической компании», председатель совета директоров холдинга «Ариант», совладелец ЧЭМК Александр Аристов. Балл его влияния составил 6,95.

Пятой персоной в рейтинге самых влиятельных персон Южного Урала, по оценкам экспертов, стала глава Челябинска Наталья Котова с баллом влияния - 6,84. Полгода назад она занимала 15-е в рейтинге влияния, а год назад находилась на 49-й строчке с баллом влияния - 4,6.

На шестой строчке в рейтинге влияния - министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын. Седьмое место - у прокурора региона Виталия Лопина.

На восьмом месте - первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. Девятое место занимает руководитель регионального управления УФАС Анна Козлова. Замыкает первую десятку рейтинга влияния первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин, с баллом влияния 6,50.