Первомай в Челябинской области снова пройдет без традиционных митингов и демонстраций

В Челябинской области День международной солидарности трудящихся снова – во второй раз - обойдется без привычных шествий, митингов, маевок и массовых мероприятий, которые традиционно проводила Федерация профсоюзов Челябинской области. Но южноуральцы все равно найдут возможность заявить о своих требованиях.

В этом году главный девиз Первомая - «Восстановить справедливое развитие общества!», ведь в сегодняшних социально-экономических условиях еще более актуальными становятся вопросы достойного уровня оплаты труда, сохранения рабочих мест, социальных гарантий, контроля за соблюдением трудового законодательства, правил и норм охраны труда.

«Проведение митингов и шествий в регионах будет организовано с учетом ограничительных мер. В Челябинской области планируется проведение тематических месячников, недель и дней с участием работодателей и профсоюзов. Предполагаются дополнительные мероприятия по профилактике распространения коронавирусной инфекции, проведению информационных кампаний, размещению социальной рекламы, организации прямых телефонных линий для консультирования населения по вопросам охраны труда», - сообщил председатель федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов.

В ходе первомайских мероприятий будут заявлены требования и лозунги о необходимости роста заработной платы и индексации пенсий, за социальное государство, достойный труд и стабильную занятость, за отмену НДФЛ с минимальной оплаты труда, а также требование взять тарифы на жилищно-коммунальные услуги под жесткий контроль общества и государства. Также профсоюзы намерены требовать введение прогрессивного налога на доходы, возврат прежнего пенсионного возраста. И еще два важных лозунга: «Работодатель, ты не рабовладелец!» и «Ковид - не повод для обмана».