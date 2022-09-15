Первый замминистра в Челябинской области в один день отправлен в отставку и вновь принят

Первый заместитель министра общественной безопасности Челябинской области 65-летний генерал полиции в отставке, доктор юридических наук Владимир Гусак уволен в связи с достижением предельного возраста. Но в этот же день ему продлили на год срок государственной службы и продлили с ним служебный контракт.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Прекратить служебный контракт с Гусаком Владимиром Алексеевичем, первым заместителем министра общественной безопасности Челябинской области, в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной службе», - говорится в первом пункте документа.

Накануне, 15 сентября, Гусаку исполнилось 65 лет. Это предельный возраст пребывания на гражданской службе. Госслужащему, достигшему предельного возраста пребывания на гражданской службе и замещающему должность категории «руководители» высшей группы должностей, срок службы может быть продлён до достижения им возраста 70 лет (федеральный закон от марта 2021 года).

Вторым пунктом постановления губернатор продляет срок госслужбы для Гусака на год. «Продлить срок государственной службы Гусаку В.А. и заключить с ним срочный служебный контракт с 16 сентября 2022 года по 15 сентября 2023 года», - отмечается в постановлении.

Справка

Владимир Алексеевич Гусак родился 15 сентября 1957 года в городе Троицке, Челябинской области.

В 1979 году окончил Свердловский юридический институт, затем в 1987 году - академию управления МВД СССР и адъюнктуру академии МВД.

В правоохранительных органах начал работу в 1979 году с должности следователя Троицкого ГОВД. Работал в уголовном розыске Троицка и Златоуста, в управлении по борьбе с организованной преступностью в региональном полицейском главке, возглавлял Тракторозаводское РУВД Челябинска, руководил уголовным розыском в ГУВД области. Награжден именным оружием.

В 2011 году перевелся на работу в Москву. 16 декабря 2014 года Владимир Гусак назначен начальником главного управления по взаимодействию с правоохранительными и военными органами региона.

В ноябре 2016 года занял пост заместителя министра общественной безопасности Челябинской области. С 20 марта 2019 года – исполняющий обязанности заместителя министра общественной безопасности региона. С 21 сентября 2019 года назначен замминистра, в октябре 2021 года – первым заместителем министра общественной безопасности области.