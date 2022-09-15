15.09.2022
Специалисты просят челябинцев о помощи в работе над градостроительной документацией
15.09.2022
Представлялась соцработником: полицейские Челябинска задержали цыганку-аферистку из Свердловской области
15.09.2022
Молодежный театр везет спектакль «Я танцую как дебил» на фестиваль «Сотоварищи»
15.09.2022
Андрей Порошин назначен и.о. гендиректора ПО «Маяк»
15.09.2022
На территории «Аркаима» создадут археологический парк
15.09.2022
Южноуралец заплатил 40 тысяч рублей за «девочку по вызову», а она не пришла
Первый замминистра в Челябинской области в один день отправлен в отставку и вновь принят
14.09.2022
Алексей Текслер подписал соглашение с прокуратурой Челябинской области
14.09.2022
Текслер утвердил структуру и штатную численность нового Главного управления
12.09.2022
Текслер: Ничего не мешает подключать объекты к теплу уже сейчас
12.09.2022
Коркинцы дали ясный сигнал Текслеру – объединение муниципалитетов нужно продолжить
В центре Челябинска горожане вытоптали две клумбы с многолетниками
15.09.2022
Трамвайные пути на Копейском шоссе будут ремонтировать в ночное время
14.09.2022
Миндортранс: Ремонт трамвайных путей в Ленинском районе без перекрытия движения невозможен
14.09.2022
Челябинцы всерьез опасаются за прозрачность новых ограждений на Цвиллинга
13.09.2022
Коркинцы дали ясный сигнал Текслеру – объединение муниципалитетов нужно продолжить
12.09.2022