Пункты приема заявлений о голосовании за поправки в Конституцию РФ ждут южноуральцев

Пункты приема заявлений о голосовании за поправки в Конституцию Российской Федерации по месту нахождения, заработавшие в Челябинской области вчера, 16-го июня, ждут всех желающих выразить свое мнение.

Заявление можно подавать до 14-ти часов 21-го июня в любой участковой избирательной комиссии региона.

В областной избирательной комиссии напоминают, что также заявления у южноуральцев продолжают принимать в МФЦ, в территориальной избирательной комиссии и через Единый портал государственных услуг:

- в любом МФЦ - с 5 июня и до 14 часов 21 июня 2020 года;

- через портал «Госуслуги» - с 5 июня до 14 часов (по мск) 21 июня;

- в любой территориальной комиссии - с 5 июня и до 14 часов 21 июня.

"Начиная с пятого июня 2020 года участники общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации могут воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель» и подать заявление для голосования по месту своего фактического нахождения, если в день голосования они будут находиться не по адресу своей регистрации", - отмечают в облизбиркоме.

Также каждый участник голосования может обратиться к оператору пункта приема заявлений и с его помощью подобрать наиболее удобный для себя участок для голосования по месту фактического нахождения.

В облизбиркоме напоминают южноуральцам: голосовать на своем избирательном участке можно до дня голосования (1 июля) - с 25 июня по 30 июня, а также - на дому. Для этого необходимо подать устное или письменное обращение в свою участковую комиссию по месту регистрации или в участковую комиссию по месту нахождения - в случае, если житель региона решил воспользоваться "Мобильным избирателем".

К слову, для избирательной комиссии Челябинской области изготовлено свыше двух миллионов 600 тысяч бюллетеней. Не позднее 23-го июня они будут переданы в участковые избирательные комиссии - на места их доставят сотрудники управления спецсвязи по Челябинской области. Ответственным за сохранность бюллетеней назначено главное управление МВД России по региону.

Бюллетени прибыли в столицу Южного Урала в понедельник, 15-го июня, их получил облизбирком. Передача происходила под наблюдением членов избирательной комисии Челябинской области и представителей регионального полицейского главка.

Напомним, решение о начале голосования за внесение поправок в Конституцию РФ за шесть дней до дня голосования, объявленного выходным, принято ради безопасности граждан. Благодаря этому, во время эпидемии коронавируса южноуральцы (как и жители других регионов страны) будут рассредоточены во времени и пространстве - большого скопления не случится.

Каждый участник голосования будет обеспечен всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и сможет проголосовать легко и безопасно, заверили в облизбиркоме.