ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Пункты приема заявлений о голосовании за поправки в Конституцию РФ ждут южноуральцев

Политика
Сегодня, 16:53
Автор: 
Евгения Александрова

Пункты приема заявлений о голосовании за поправки в Конституцию Российской Федерации по месту нахождения, заработавшие в Челябинской области вчера, 16-го июня, ждут всех желающих выразить свое мнение.

Заявление можно подавать до 14-ти часов 21-го июня в любой участковой избирательной комиссии региона.

В областной избирательной комиссии напоминают, что также заявления у южноуральцев продолжают принимать в МФЦ, в территориальной избирательной комиссии и через Единый портал государственных услуг:

- в любом МФЦ - с 5 июня и до 14 часов 21 июня 2020 года;

- через портал «Госуслуги» - с 5 июня до 14 часов (по мск) 21 июня;

- в любой территориальной комиссии - с 5 июня и до 14 часов 21 июня.

"Начиная с пятого июня 2020 года участники общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации могут воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель» и подать заявление для голосования по месту своего фактического нахождения, если в день голосования они будут находиться не по адресу своей регистрации", - отмечают в облизбиркоме.

Также каждый участник голосования может обратиться к оператору пункта приема заявлений и с его помощью подобрать наиболее удобный для себя участок для голосования по месту фактического нахождения.

В облизбиркоме напоминают южноуральцам: голосовать на своем избирательном участке можно до дня голосования (1 июля) - с 25 июня по 30 июня, а также - на дому. Для этого необходимо подать устное или письменное обращение в свою участковую комиссию по месту регистрации или в участковую комиссию по месту нахождения - в случае, если житель региона решил воспользоваться "Мобильным избирателем".

К слову, для избирательной комиссии Челябинской области изготовлено свыше двух миллионов 600 тысяч бюллетеней. Не позднее 23-го июня они будут переданы в участковые избирательные комиссии - на места их доставят сотрудники управления спецсвязи по Челябинской области. Ответственным за сохранность бюллетеней назначено главное управление МВД России по региону.

Бюллетени прибыли в столицу Южного Урала в понедельник, 15-го июня, их получил облизбирком. Передача происходила под наблюдением членов избирательной комисии Челябинской области и представителей регионального полицейского главка.

Напомним, решение о начале голосования за внесение поправок в Конституцию РФ за шесть дней до дня голосования, объявленного выходным, принято ради безопасности граждан. Благодаря этому, во время эпидемии коронавируса южноуральцы (как и жители других регионов страны) будут рассредоточены во времени и пространстве - большого скопления не случится.

Каждый участник голосования будет обеспечен всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и сможет проголосовать легко и безопасно, заверили в облизбиркоме.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Евгения Александрова
Отправить новость
15.06.20 12:49
Еще один человек из команды экс-главы Златоуста Жилина ушел в отставку
15.06.20 11:29
Котова вызвала глав районов на «ковер»
11.06.20 15:02
Южноуральскому правительству предоставлены дополнительные финансовые полномочия
11.06.20 12:05
Лишь треть жителей региона считают День России праздником
09.06.20 17:23
Впервые в Челябинской области новый глава района вступит в должность в режиме онлайн
09.06.20 15:56
Владимир Путин дал поручения по предложениям Алексея Текслера
09.06.20 12:37
В Челябинской области всех членов избирательных комиссий проверят на коронавирус
09.06.20 12:35
Челябинский адвокат проиграл иск к правительству, в котором настаивал, что режим самоизоляции – незаконен
04.06.20 11:54
Текслер раскритиковал некоторых глав за нерасторопность при расселении и потребовал ускориться
03.06.20 16:10
Маргарита Павлова: Создание единой базы данных в России может поставить под угрозу нацбезопасность
Общество
Сегодня, 17:37
Вселенский заговор
Челябинская область искажает коронавирусную статистику?
Среда обитания
Сегодня, 10:59
Санаторий «Чебаркуль» может стать местом экологической катастрофы
Новости
Сегодня, 15:26
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 18 июня
Сегодня, 14:23
Общество
Объемы благотворительной помощи жителям Магнитогорска продолжают расти
Сегодня, 13:58
Происшествия
В Миассе уголовники за одну ночь прокололи шины и разбили стекла у 16 машин
Сегодня, 13:51
Происшествия
День знаний замминистра строительства, обвиняемая в получении взятки, встретит в СИЗО
Сегодня, 13:28
Общество
Челябэнерго подключил к электросетям скважину в Агаповском районе
Материалы рубрики
15.06.20 21:15
Политика
Челябинская область готовится к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию
11.06.20 12:05
Политика
Лишь треть жителей региона считают День России праздником
09.06.20 17:23
Политика
Впервые в Челябинской области новый глава района вступит в должность в режиме онлайн
09.06.20 12:35
Политика
Челябинский адвокат проиграл иск к правительству, в котором настаивал, что режим самоизоляции – незаконен
29.05.20 12:53
Политика
Текслер возобновляет поездки по муниципалитетам
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика