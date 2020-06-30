Почти половина южноуральцев уже отдали свои голоса за обновленную Конституцию

В Челябинской области, как и во всех других регионах России, продолжается голосование за поправки в Конституцию страны. Южноуральцы это делают самостоятельно, приходя на избирательные участки, а также пользуются своим правом проголосовать на дому. Явка уже превысила 40 процентов.

По состоянию на 29 июня, в общероссийском голосовании приняли участие 40 415 883 жителя страны, что составляет 37,2 % от общего числа избирателей, зарегистрированных в Российской Федерации. В том числе в дистанционном электронном голосовании приняли участие 967 874 человека, что составило 83,73 % от общего числа участников дистанционного электронного голосования. В Челябинской области проголосовали 893041 житель региона.

«Голосование проходит очень спокойно. Граждане активно откликнулись на все меры безопасности, которые мы предпринимаем на избирательных участках», - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас.

Голосование за поправки в основной закон страны проходит под пристальным вниманием общественных наблюдателей. В нем принимают участие 35 крупнейших организаций, с которыми Общественная палата Челябинской области ранее заключила соглашения о взаимодействии в целях обеспечения участия представителей гражданского общества в наблюдении за проведением общероссийского голосования.

Кроме того, общественниками осуществляется также мониторинг социальных сетей.

«Так, например, мы проверили пост одной жительницы Челябинска, которая была удивлена тем, что к ней на дом пришли члены УИК и предложили проголосовать, хотя она не оставляла соответствующее заявление. Никакого нарушения здесь нет. Пандемия внесла свои коррективы в процесс. И избирком постарался сделать все максимально удобно для граждан. Подать заявку на надомное голосование за вас могут даже соседи. Но люди уже привыкли, что раньше для того, чтобы проголосовать на дому, надо было пройти некоторую процедуру, оставить письменное заявление. Теперь же все намного проще. Позвонил в УИК или передал через соседей, что есть желание проголосовать вне участка, и к тебе пришли. Отмечу, что, если человек заявку свою не оставлял, но к нему пришли, он вправе согласиться, а может и отказаться от голосования. Никто никого не принуждает. Подобный вопрос о надомном голосовании был из Златоуста. Но еще раз повторюсь, граждане могут не волноваться, это законно», - рассказал руководитель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко.

Сотрудники полиции Челябинской области обеспечивают охрану общественного порядка в преддверии и во время проведения общероссийского голосования. В региональном полицейском главке в круглосуточном режиме будет действует рабочая группа оперативного штаба по профилактике правонарушений.

В целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации ГУ МВД России по Челябинской области во взаимодействии с органами исполнительной власти и иными правоохранительными органами реализуется комплекс организационных и практических мероприятий.

«Мы мониторим все карты нарушений. Их нет, есть обращения граждан, их очень немного. Это говорит о нашей слаженной работе, в том числе информированию граждан. Если нам звонят или пишут избиратели, то они уточняют какие-либо свои действия. Если у них возникают какие-то сомнения, то мы все это проверяем оперативно», - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас.

«Я осознанно решила голосовать очно на своем избирательном участке, чтобы проверить лично, каким образом происходит голосование. Могу отметить, что все организовано на достойном уровне, граждан на участке немного, все соблюдают социальную дистанцию. Общественные наблюдатели всегда готовы помочь и подсказать, если что-то непонятно», - рассказала советник председателя Общественной палаты Челябинской области ЭльвинаЯгнакова.

«Я сделала свой выбор. И призываю сделать его каждого южноуральца. Это очень удобно, что голосование длится не один день, как обычно, а целую неделю до 1 июля. Предусмотрены все меры безопасности: на входе выдают перчатки, маски, измеряют температуру», - рассказала заместитель председателя комиссии Общественной палаты Челябинской области по социальной политике и вопросам здравоохранения Оксана Кирюшина.

Поправок в Конституцию, за которые предлагают проголосовать южноуральцам, больше двухсот. Большинство из них касаются каждого из нас с вами.

Изменения в Конституцию закрепляют право россиян на соцгарантии, чистую среду и улучшают ситуацию в здравоохранении.

Поправки, за которые предстоит проголосовать россиянам, выведут оказание медицинских услуг на новый уровень. Сейчас все имеют закрепленное право только на получение бесплатной медицинской помощи. После принятия поправок государство будет обязано обеспечить всех еще и доступной, и качественной помощью независимо от места проживания.

Обновленная Конституция гарантирует работающим россиянам защиту их прав. Так считают в Федерации независимых профсоюзов России, включая защитников прав трудящихся Челябинской области.

Еще одна из важных поправок провозглашает недопустимость отчуждения территорий России. Таким образом будет поставлена точка в разговорах о том, что когда-либо Крым, Курилы и еще какая-либо часть нашей страны может быть отдана другим государствам.

Обновленная Конституция также предъявляет новые требования к президенту, председателю правительства, министрам, губернаторам, депутатам и судьям. Им будет запрещено иметь двойное гражданство и счета в иностранных банках.

Культура России является духовным наследием и синтезом многонациональных культур нашей страны, в связи с чем бесспорно считается одним из приоритетов развития России, что и было официально закреплено в новой редакции Конституции России.

В обновленной Конституции Российской Федерации также впервые упоминаются такие важные направления в жизни государства, как информационные технологии и безопасность персональных цифровых данных. Поддержка и развитие науки провозглашаются приоритетом государства. Россия получит новый, мощный виток развития научно-технического потенциала и снова сможет обеспечить себе первенство в самых перспективных отраслях.

«На данный момент проголосовало порядка 40 процентов жителей области. Мы рассчитываем, что значительное количество южноуральцев или сегодня или завтра придут на избирательные участки, которые будут работать до восьми часов вечера первого июля»,- рассказал агентству «Урал-пресс-информ» председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас.

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию РФ продлится до июля включительно, принять участие в голосовании можно будет в любой день. Голосовать можно не только очно. Южноуральцы могут сделать это, не покидая своих квартир. С бланками к ним домой придут члены участковой избирательной комиссии.

Узнать о том, где находится ваш участок для голосования, можно:

✅на сайте ЦИК РФ в разделе «Цифровые сервисы»

✅ на портале Госуслуг

✅ в информационно-справочном центре ЦИК России по бесплатному номеру 8 800 200 00 20

✅ в Избирательной комиссии Челябинской области по телефонам:

8 351 265 78 70; 8 351 265 22 14