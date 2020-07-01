Сегодня - общероссийский день голосования по поправкам в Конституцию

Сегодня, первого июля - Общероссийский день голосования за поправки в главный закон страны. Избирательные участки работают до восьми часов вечера.

Голосование за поправки в основной закон страны проходит под пристальным вниманием общественных наблюдателей. Сотрудники полиции Челябинской области обеспечивают охрану общественного порядка. На всех избирательных участках соблюдаются меры санитарной безопасности. Избирателям на входе измеряют температуру, выдают маски и перчатки.

Поправок в Конституцию, за которые предлагают проголосовать южноуральцам, свыше двухсот. Большинство из них касаются каждого из нас с вами. С поправками можно ознакомиться на избирательных участках.

Добавим, при голосовании за поправки южноуральцы также могут принять участие в сборе подписей в поддержку присвоения Челябинску почётного звания «Город трудовой доблести».

Узнать о том, где находится ваш участок для голосования, можно:

✅на сайте ЦИК РФ в разделе «Цифровые сервисы»

✅ на портале Госуслуг

✅ в информационно-справочном центре ЦИК России по бесплатному номеру 8 800 200 00 20

✅ в Избирательной комиссии Челябинской области по телефонам:

8 351 265 78 70; 8 351 265 22 14