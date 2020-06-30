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Челябинская телебашня засверкает цветами государственного флага РФ

Общество
Сегодня, 15:13

В Челябинске сегодня, 30-го июня, в девять часов вечера телебашня засветится цветами российского триколора. Подсветка будет включена до полуночи.

То же самое будет происходить с челябинской телебашней и завтра, первого июля - в то же самое время она снова засверкает цветами государственного флага РФ.

Как рассказали в пресс-службе администрации Челябинска, акция приурочена ко общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию. Первое июля - главный и последний день голосования, начавшегося в стране 25-го июня. Жители южноуральской столицы голосуют по-разному: одни приходят на избирательные участки, другие - на дому.

Напомним, архитектурно-художественная подсветка телевизионной башни в Челябинске была запущена третьего сентября прошлого года. При реализации проекта применялись самые современные технологии. В качестве светового элемента используются светодиодные пиксели.

 

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