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Голосуем за поправки!

Обновленная Конституция закрепляет стремление России к научному прогрессу

Политика
Сегодня, 16:22
Автор: 
Евгения Александрова

С внесением поправок в Конституции Российской Федерации впервые будут упоминаться такие важные направления в жизни государства, как информационные технологии и безопасность персональных цифровых данных.

В статье 114 главного документа, куда, как и в ряд других его статей, президент Владимир Путин предложил внести изменения, говорится, что "в ведении Российской Федерации находятся информационные технологии и связь, что правительство РФ обеспечивает государственную поддержку научно-технологического развития страны, сохранение и развитие ее научного потенциала".

Таким образом, поддержка и развитие науки провозглашаются приоритетом государства. Россия получит новый, мощный виток развития научно-технического потенциала и снова сможет обеспечить себе первенство в самых перспективных отраслях.

Директор Дома юношеского технического творчества Челябинской области Владислав Халамов считает, что поправки в Конституцию, несомненно, нужны, и объяснил, почему.

"Наша задача - подготовить сильные кадры для современной цифровой экономики. Вырастить очень хорошего специалиста - это дело не одного года. Наши воспитанники сначала учатся в школе, потом получают профессиональное образование в колледже или вузе, после чего приходят на работу специалистами, и им должно быть гарантировано рабочее место. Чтобы все получилось хорошо, мы должны иметь перспективу на 10-15 лет. Эту перспективу должен видеть ребенок, должны видеть ее и мы. Только в этом случае мы можем говорить, что наш труд по подготовке достойных специалистов, действительно способных внести свой вклад в развитие экономики, имеет смысл. Говоря о развитии экономики, мы, конечно, подразумеваем и развитие социальной сферы. Для меня это одно и то же", - отметил Владислав Халамов.

Он подчеркнул, что пока ребенок учится, он должен быть уверен, что ему гарантировано качественное образование в колледже или вузе, а, получая  профессию, - знать, что ему обеспечено современное, интересное, оборудованное рабочее место на высокотехнологичном современном предприятии.

"Все, о чем я говорю, должно быть обязательно в перспективе. Соответственно, когда меня спрашивают, насколько важно прийти и проголосовать за поправки в Конституцию, я отвечаю: "Ну нам же важна эта перспектива, нужно понимание того, что будет происходить в стране дальше - хотя бы в эти 10-15 лет!" Поэтому голосовать, по моему мнению, нужно", - сказал Владислав Халамов.

Сам он уже проголосовал за поправки - не дожидаясь первого июля. Владислав Николаевич сделал это в минувшую пятницу, 26-го июня, на избирательном участке, где голосует всегда. Это 91-ая школа на улице Жукова.

"Заехал в девять утра перед работой и проголосовал. В необычных, надо сказать, условиях. При входе - обеззараживающий коврик, маски, перчатки выдают. Сразу померили мне температуру. И даже ручку подарили, одноразовую. Сказали забирать с собой. Так что еще и подарок получил", - поделился впечатлениями Владислав Халамов.

Его коллега по цеху - заместитель директора ГБУ ДО ДУМ "Смена", куратор движения "Молодые профессионалы" Максим Малкин - также положительно оценивает предлагаемые поправки в Конституцию.

"Конституция становится социально ориентированной, направленной непосредственно на развитие нашего государства - с учетом его особенностей, развитие человеческого капитала, технологического ресурса. Так как я работаю в образовании, для меня очень важно, что детям в Конституции уделяется отдельная статья и Конституция становится для них определенным гарантом. Если первый вариант Конституции был более универсализированным, то этот вариант определяет более конкретные стратегические направления развития нашей страны, в которых мы, в принципе, всегда были сильны - независимо от времени и от статуса нашего государства. Поэтому я принимаю поправки полностью", - сказал Максим Малкин.

Он отметил, что информационные технологии - это то направление, которое актуально как никогда с учетом сложившейся ситуации в России и мире. IT-направление, и до этого развивавшееся семимильными шагами, будет и дальше активно развиваться.

"Не секрет, что будущее - за цифровой экономикой, цифровизацией не только отдельных сфер нашей жизни, но и в общем. В нашем регионе молодое поколение идет в ногу со временем. Челябинская область гордится своим соотечественником Константином Лариным, который по веб-дизайну имеет абсолютное чемпионство Европы и мира. Он победитель чемпионата Ворлдскиллс. Есть у нас медали и по 3D-моделированию компьютерных игр, то есть IT-сфера среди студенчества на Южном Урале очень популярна, и в последнее время наблюдается тенденция, что абитуриенты охотно идут на эти специальности, понимая, что IT - перспективное направление. Здесь есть определенный конкурс и очень высокий средний балл аттестатов", - отметил Максим Малкин.

Напомним, голосование за поправки в Конституцию РФ началось 25-го июня и продлится до первого июля. Последний день голосования придется на среду. Это будет официальный выходной.

Голосовать южноуральцы, как и их сограждане из других регионов страны, могут на любом избирательном участке и на дому.

Как найти свой избирательный участок?

Узнать о том, где находится ваш участок для голосования, можно: 

✅на сайте ЦИК РФ  в разделе «Цифровые сервисы» 

✅ на портале Госуслуг 

✅ в информационно-справочном центре ЦИК России по бесплатному номеру 8 800 200 00 20

✅ в Избирательной комиссии Челябинской области по телефонам: 

 8 351 265 78 70; 8 351 265 22 14

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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