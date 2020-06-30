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Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам

Федерация
Сегодня, 16:31

Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам накануне основного дня голосования по поправкам к Конституции.

Обращение главы государства прозвучало на фоне Ржевского мемориала Советскому солдату, который торжественно открывается сегодня.

«Сегодня на тверской земле открыт монумент сотням тысяч советских солдат, сражавшихся подо Ржевом. Они шли в бой, чтобы мы жили под мирным небом, работали, любили, созидали, гордились Россией – страной уникальной цивилизации и великой культуры, страной, где связаны воедино судьбы, надежды, устремления многих поколений наших предков», - подчеркнул глава государства.

Владимир Путин отметил, что россиянам по плечу решение любых самых сложных задача, когда они объединяются все вместе: «Когда мы вместе, нам даже в критической ситуации по плечу самые сложные задачи».

«Мы голосуем не просто за поправки, обличённые в чёткие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить, с современным образованием и здравоохранением, с надёжной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчётной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем, и хотим передать нашим детям и внукам», - подчеркнул глава государства.

Владимир Путин обозначил условия вступления в силу всех поправок в Конституцию РФ. «Вновь обозначу свою позицию, она четкая, неизменная и абсолютно твердая: обновленный текст конституции, все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке», - заявил президент.

Владимир Путин объяснил необходимость проведения голосования в течение нескольких дней: «Такой шаг продиктован требованием защитить здоровье людей». Напомним, россияне могут голосовать в течение семи дней, начиная с 25 июня.

Президент поблагодарил всех россиян, кто уже сделал свой выбор. Он отметил, что 1 июля будет основной день голосования (он объявлен нерабочим по всей стране).

«Прошу вас, дорогие друзья, сказать свое слово, голос каждого из вас - самый важный, самый главный», - обратился к россиянам Владимир Путин.

 

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