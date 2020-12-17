Путин заявил, что Россия будет еще больше помогать Донбассу

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Путин заявил, что Россия будет еще больше помогать Донбассу

Президент Российской Федерации Владимир Путин на пресс-конференции 17-го декабря заявил, что Россия будет еще больше помогать Донбассу.

«Мы хорошо понимаем всю сложность ситуации, которая сложилась сегодня на Донбассе. Будем помогать и по гуманитарной линии, и по линии прямого сотрудничества. Более того, будем наращивать поддержку – и в производстве, и в вопросах развития инфраструктуры, и в социальных вопросах», - подчеркнул Владимир Путин.

Что касается взаимоотношений России и Украины, глава государства выразил уверенность, что политическое урегулирование отношений обязательно произойдет. Правда, когда это случится, предугадать невозможно.

По словам Путина, то, как будут в дальнейшем развиваться отношения между Российской Федерацией и Украиной, в значительной степени зависит именно от украинских властей.

Президент отметил, что, еще не придя во власть, будущие лидеры Украины заявляют, что конфликт с Донбассом необходимо прекратить, враждующие стороны распавшегося государства - объединить, отношения с Россией - урегулировать.

Однако в результате, подчеркнул Владимир Путин, ничего не получается.

«Уже придя к власти, лидеры Украины начинают оглядываться на крайние националистические силы, и процесс замирает. Наверное, на то, чтобы изменить ситуацию, у них не хватает политического мужества», - сказал Путин.

Он отметил также, что договоренности о прекращении боевых действий между конфликтующими сторонами, Киевом и Донбассом, соблюдаются, обмен пленными происходит, однако в плане политического урегулирования ситуации не сделано ничего.

Более того, киевские власти заявляют, что не будут выполнять требования Минских соглашений (несмотря на то, что они одобрены специальной резолюцией Совета Безопасности ООН, имеют статус международного документа), которыми предусмотрено присвоение Донбассу особого статуса.

По мнению Владимира Путина, это неправильно.