Расценки ИА «Урал-пресс-информ» на политическую рекламу

В преддверии выборов в Госдуму РФ, которые состоятся 17-19 сентября текущего года, и довыборов в Законодательное собрание Челябинской области в соответствии с выборным законодательством ООО РИАНА «Урал-пресс-информ» публикует прайс-лист с расценками на политическую рекламу. Цены указаны без НДС – предприятие находится на упрощенной системе налогообложения.

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