Сегодня в полночь заканчивается период выдвижения кандидатов в депутаты Госдумы

Сегодня, 12 июля 2021 года, в полночь заканчивается период выдвижения кандидатов для участия в выборах депутатов Государственной Думы восьмого созыва

Как сообщает облизбирком, в 24 часа 12 июля завершается период выдвижения федерального списка кандидатов и кандидатов по одномандатным избирательным округам на съездах политических партий и самовыдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам.

На данный момент для заверения списка кандидатов уже подали документы все партии, которые в соответствии с Федеральным законом № 20-ФЗ имеют право на подачу документов без сбора подписей.

Во вторник, 13 июля, - крайний срок представления в ЦИК России федерального списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам на бумажном носителе и в машиночитаемом виде и прилагаемых к ним документов.

ЦИК России заверила списки кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва от партий: «Справедливая Россия – за правду» (федеральный список – 302 человека, по одномандатным округам - 222), (федеральный список – 345, по одномандатным округам – 225), ЕДИНАЯ РОССИЯ (федеральный список – 395, по одномандатным округам – 219), «Коммунисты России» (федеральный список - 398 человек), «Родина» (федеральный список - 286 человек, по одномандатным избирательным округам – 145).

Кроме того, документы в ЦИК России представили: партия «Зеленая альтернатива», «Партия Роста» (федеральный список - 300 кандидатов, по одномандатным округам – 105), партия ЗА (федеральный список - 217 кандидатов, по одномандатным округам –32), партия «ЯБЛОКО» (в федеральном списке партии 306 кандидатов, по одномандатным округам – 159), партия «Российский Общенародный Союз» (федеральный список - 258 кандидатов, по одномандатным округам - 30), партия «Зеленые» (федеральный список кандидатов 233, по одномандатным округам – 95), «Новые люди» (в федеральном списке партии 239 кандидатов, по одномандатным округам – 214).