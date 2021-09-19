В Челябинской области завершены выборы депутатов Госдумы

В Челябинской области на выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации проголосовало более 43 процентов избирателей.

По данным областного избиркома, в регионе по состоянию на 18 часов 19 сентября на выборах проголосовали 43,15% избирателей. В целом по России по состоянию на 20 часов (18 часов по московскому времени) проголосовало 45,15%.

По данным ЦИК КФ, на 45 участках в 14 регионах признаны недействительными семь тысяч 465 бюллетеней. В этот список вошла и Челябинская область. «Признание реестра заявлений устных обращений о голосовании вне помещения для голосования недействительным», - сообщили о нарушениях в ЦИКе.

Кроме того, по одному из нарушений проверку проведет правоохранительные органы. «В паблике появилась информация, что на УИК 2164 «семья пришла голосовать, а за них это кто-то уже сделал. Подписи стоят, в том числе за умершего родственника». В облизбиркоме сообщают, что ситуация находится под контролем. «Разбираться в ней будут правоохранительные органы. Что касается избирательного процесса, в настоящее время бюллетени с данного стационарного избирательного ящика решением комиссии признаны недействительными», - заверили в областной избирательной комиссии.

Всего в Челябинской области в дни голосования проходят 95 избирательных кампаний: одна федеральная - выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва, дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по Курчатовскому одномандатному избирательному округу № 13 и 93 кампании муниципального уровня.

В регионе в пятницу и субботу, 17 и 18 сентября, было открыто две тысячи 285 избирательных участков, в воскресенье - две тысячи 303 участка, в том числе 14 - в медицинских учреждениях, четыре - в следственных изоляторах).

В первый день на выборах депутатов Госдумы проголосовало 15,23% избирателей Челябинской области, за два дня – 27,27%, за три дня – более 43%.