Стало известно, кому передадут освободившийся мандат депутата Госдумы от Челябинской области

Мандат депутата Государственной думы РФ от Челябинской области, освободившийся после досрочного сложения полномочий Максимом Гулиным, будет передан секретарю Ярославского регионального отделения партии «Новые люди», 27-летней Анне Скрозниковой.

Напомним, 10 марта 2023 года депутат Госдумы от Челябинской области 25-летний Максим Гулин (избранный в составе списка от партии «Новые люди») написал заявление о досрочном сложении полномочий в связи с переходом на новое место работы. А 16 марта 2023 года Госдума приняла соответствующее постановление.

Как сообщает пресс-служба партии, 21 марта центральный совет партии «Новые люди» принял решение передать вакантный мандат депутата Госдумы Анне Скрозниковой. В ближайшее время это решение направят в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации.

Анна Скрозникова родилась второго октября 1995 года в городе Чебаркуль (Челябинская область). В 2017 году окончила Челябинский государственный университет (факультет лингвистики и переводоведения, направление – теория и практика межкультурной коммуникации).

Преподавала английский язык в детской школе искусств г. Чебаркуля. Работала руководителем детского оздоровительного комплекса «Уральская березка» (ПАО «ЧМК»), помощником депутата Госдумы. Затем переехала в Ярославль и стала преподавателем ярославского филиала Финансового университета при правительстве РФ.

На сегодня Анна Скрозникова - секретарь Регионального отделения партии «Новые люди» в Ярославской области.

В 2021 году она выдвигалась в Госдуму по партийному списку «Новых людей» от Челябинской области.

Максим Гулин переходит на работу в Российское движение детей и молодёжи. «С первого дня работы в Госдуме Максим помогал создавать новую систему работы с молодёжью – современную, доступную, увлекательную и при этом готовящую к реальной жизни. Но практика всегда была для него важнее теории. Поэтому Максим переходит в «Движение первых», чтобы вывести работу на новый уровень», - пояснили в пресс-службе партии.