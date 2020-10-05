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Текслер: У нас есть четкое понимание, где мы будем менять глав муниципалитетов

Политика
Сегодня, 09:37
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области планируется серьезное обновление в рядах глав муниципальных образований региона.

Об этом Алексей Текслер сообщил в ходе второго этапа XXXV Конференции партии «Единая Россия», где он был избран секретарем Челябинского регионального отделения.

Алексей Текслер анонсировал предстоящее обновление в рядах партии и органов исполнительной власти на местах.

«Избиратели в Челябинской области поддержали тренд на обновление власти, политической системы, экономики и социальной сферы. Подчеркиваю: обновление, а не смену. Но и прежней статичности, которая начала местами перерастать в политический монументализм и идейный застой, уже не будет», - сказал лидер южноуральских единороссов.

Алексей Текслер уточнил, что обновление подразумевает, в том числе, появление новых людей, применение новых принципов и подходов в партийном строительстве.

«Плюс к этому мы синхронизируем планы развития всех муниципалитетов и способность глав эти планы реализовывать. И у нас уже сейчас есть четкое понимание, где мы будем менять глав муниципалитетов. Могу вам сказать, что обновление, в том числе глав, будет достаточно серьезным», - заявил Алексей Текслер.

Напомним, более года назад Алексей Текслер предупреждал глав муниципальных образований о новых критериях оценки их работы - они будут аналогичны требованиям, предъявляемым к губернаторам. А в июне 2020 года, губернатор, вступая в ряды единороссов и соглашаясь возглавить список партии на выборах в ЗСО, посулил коллегам-однопартийцам: «Легкой жизни не обещаю, наоборот».

В ближайшие два месяца будут переизбраны главы муниципальных образований более чем в 20 территориях.

В Агаповском районе конкурс по отбору кандидатур на должность главы назначен на 16 октября. За этот пост намерены побороться 12 кандидатов.

В Катав-Ивановском муниципальном районе конкурс по отбору кандидатур на должность главы состоится 26 октября.

В Еманжелинском городском поселении конкурс состоится 30 октября.

В Пластовском муниципальном районе также будут выбирать нового главу 30 октября. Занимавший этот пост Александр Неклюдов скоропостижно скончался. На эту должность претендуют трое: 47-летний Андрей Пестряков (в настоящее время исполняет обязанности главы района), 61-летний замглавы района по вопросам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Галий Карамутдинов и 43-летний депутат районного собрания Дмитрий Дорофеев.

В Брединском районе конкурс запланирован на 3 ноября. Документы от кандидатов принимают с 1 по 12 октября.

В Октябрьском районе конкурс по отбору кандидатов назначен на шестое ноября.

В Варненском районе конкурс по замещению должности главы назначен на 11 ноября. Документы на участие подали два кандидата: действующий глава Константин Моисеев и начальник районного отдела по делам ГО и ЧС Юрий Панасенко.

В Кыштымском городском округе конкурс пройдет 12 ноября. За должность поборются действующий глава Людмила Шеболаева и ее первый заместитель Петр Мошкин.

В Красноармейском муниципальном районе конкурс также назначен на 12 ноября.

В Карабашском городском округе конкурс назначен на 14 часов 16 ноября. Документы от претендентов принимаются с 28 сентября по 7 октября включительно.

В Южноуральском городском округе конкурс по отбору кандидатур на должность главы назначен на 17 ноября. Документы принимаются по 10 октября. Занимавший пост мэра Александр Лазарев сложил полномочия в связи с избранием депутатом Законодательного собрания области. Его кандидатура рекомендована единороссами на пост первого вице-спикера.

В Верхнеуфалейском городском округе конкурс на замещение должности главы администрации состоится 18 ноября. Прием документов от претендентов продлится с 3 по 22 октября.

В Уйском районе конкурс назначен на 23 ноября. На пост претендуют действующий глава района Вениамин Владельщиков и его заместитель по строительству Юрий Балабанов.

В Ашинском районе конкурс по отбору кандидатур на должность главы назначен на 23 ноября 2020 года. Документы принимаются с 5 по 15 октября.

В Локомотивном городском округе конкурс по отбору кандидатур на должность главы состоится в 10 утра 24 ноября.

В Кунашакском районе конкурс по отбору кандидатур на должность главы назначен на 25 ноября. Документы от претендентов принимают с 28 сентября по 19 октября. Затем в течение месяца документы кандидатов будут проходить проверку. На 27 ноября назначено заседание Собрания депутатов, на котором выберут главу из выбранных конкурсной комиссией кандидатов.

В Чебаркульском районе конкурс по отбору кандидатур на пост главы состоится восьмого декабря. Документы от кандидатов принимаются со 2 по 15 октября. Будет избран и глава Чебаркульского городского округа.

Будет объявлен конкурс на замещение должности главы Коркинского городского поселения (полномочия действующего мэра Дмитрия Гатова заканчиваются в январе 2021 года) и Первомайского городского поселения в Коркинском районе.

В Еманжелинском районе объявили конкурсы на пост главы поселка Красногорский.

В Озерском городском округе второго октября главой выбран действующий мэр Евгений Щербаков.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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