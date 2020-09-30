Впервые за 15 лет в Пластовском районе появится новый глава

Три кандидата намерены побороться за пост главы Пластовского муниципального района (Челябинская область).

Напомним, в течение 15 лет Пластовским районом руководил Александр Васильевич Неклюдов (а до этого возглавлял исполнительную власть в Пласте). Всего Александр Неклюдов девять раз он избирался главой Пласта и района, всякий раз набирая абсолютное большинство голосов. В пятницу, 18 сентября, Александр Васильевич скоропостижно скончался от коронавирусной инфекции. Ему было 67 лет.

Как сообщили в районной администрации, свои кандидатуры на пост главы Пластовского района выдвинули три человека. Это 47-летний Андрей Пестряков (в настоящее время исполняет обязанности главы района, с июня 2010 года до настоящего времени занимал пост первого зама главы Пластовского района по вопросам жилищного, коммунального хозяйства и строительства), 61-летний замглавы района по вопросам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Галий Карамутдинов и 43-летний депутат районного собрания Дмитрий Дорофеев.

Кроме того, в ближайшее время будут выбирать глав почти в половине муниципальных образований Челябинской области в связи с истечением у действующих руководителей срока полномочий. В Южноуральске глава ушел в отставку в связи с избранием депутатом Законодательного собрания Челябинской области