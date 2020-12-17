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В Челябинской области назвали самых известных и влиятельных представителей политической элиты

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возглавил рейтинг известности и влиятельности региональной политической элиты региона по итогам 2020 года, составленный аналитической группой лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС.

По словам экспертов, такое положение дел вполне закономерно – высшее должностное лицо региона априори является не только самым статусным, но и самым известным, ресурсным представителем региональной элиты.

На втором месте оказался депутат Государственной Думы РФ, председатель Совета РО ПП «Справедливая Россия» по Челябинской области Валерий Гартунг.

На третьей строчке – председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш, который в июле 2020 года занимал второе место.

На четвертой строчке, как и полгода назад, - председатель Совета директоров ММК Виктор Рашников.

А на пятом и шестом местах, получив одинаковый балл известности по консолидированной оценке экспертов, находятся первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт и владелец группы компаний «Ариант» Александр Аристов.

Седьмое место в рейтинге известности – у депутата Государственной Думы РФ Владимира Бурматова. На восьмом месте – еще одна известная представительница региональной элиты, глава Челябинска Наталья Котова.

Девятая строчка рейтинга демонстрирует рост известности заместителя губернатора Челябинской области Вадима Евдокимова. Замыкает первую десятку рейтинга руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области Анна Козлова.

Рейтинг влияния региональной элиты по итогам 2020 года также возглавляет губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Виктор Рашников – на втором месте.

Замыкает тройку лидеров рейтинга влияния начальник управления ФСБ РФ по Челябинской области генерал-майор Сергей Сизов.

На четвертом месте - первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин.

Пятерку самых влиятельных южноуральцев замыкает Ирина Гехт.

На шестой строчке рейтинга влияния – председатель Совета директоров, основатель и владелец контрольного пакета акций РМК Игорь Алтушкин.

Рост позиций в рейтинге, в сравнении с данными июньского замера, демонстрирует прокурор Челябинской области Виталий Лопин, переместившийся с 15-й позиции на седьмую.

Восьмое место в рейтинге влияния занимает председатель Законодательного собрания региона Владимир Мякуш.

Нарастив позиции в рейтинге влияния, заместитель губернатора Анатолий Векшин занимает в нем девятое место.

Замыкает ТОП-10 представителей региональной элиты, как и полгода назад, представитель силовых структур – начальник ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев.