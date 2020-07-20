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В Челябинской области пять партий собрали голоса избирателей через «Госуслуги»

Политика
Вчера, 16:15
Автор: 
Михаил Бычков

В Челябинской области пять партий и три кандидата по одномандатным округам в Законодательное собрание области собирали подписи избирателей с помощью портала «Госуслуги». Об этом в ходе онлайн пресс-конференции на площадке «Гранада пресс» рассказал председатель Избирательной комиссии региона Сергей Обертас. 

Сейчас Избирательная комиссия занимается обработкой голосов, полученных в срок до 15 июля, – на это дан 10-дневный срок. После этого, 25 июля, будут приняты процессуальные решения. 

«Электронное голосование удобно для самих граждан, поскольку сейчас возможность общения кандидатов с избирателями сильно ограничена. В ряде случаев электронная явка достигает четверти от всех голосов. С нашей стороны все процедурные обязательства выполнены», – отметил Сергей Обертас. 

Порядок дистанционного голосования с использованием портала «Госуслуги» был утвержден 4 июня на заседании Центризбиркома. Сейчас Челябинская область готовится провести выборы депутатов Законодательного Собрания, которые состоятся 13 сентября. По подсчетам, в регионе действует 2292 избирательных участка при 2,6 млн избирателей. 

 

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Автор: 
Михаил Бычков
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