В мэрии нашли замену руководителю, которого уволили после скандала с вырубкой даурской лиственницы

В Челябинске новым руководителем МБУ «Геоцентр» назначен Александр Степанов. Он сменил на этом посту Константина Антропова, с которым администрацией города был расторгнут контракт после скандала, связанной с вырубкой даурской лиственницы.

Об этом сообщил сегодня, шестого сентября, на аппаратном совещании в администрации города заместитель главы по дорожному хозяйству Максим Куляшов.

Напомним, МБУ «Геоцентр» первого июня в рамках мероприятий по содержанию улично-дорожной сети провел работы по сносу трех деревьев на проспекте Ленина. В ходе последующего осмотра было определено, что одно из снесенных деревьев породы «лиственница даурская» аварийным не признавалось, разрешение на его снос администрацией Челябинска не выдавалось.

Добавим, что даурские лиственницы были высажены в Челябинске в начале прошлого столетия по просьбе умирающего офицера, доставленного в госпиталь с фронта Русско-Японской войны.

Возбуждено уголовное дело по статье - «Незаконная рубка деревьев».