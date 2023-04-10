В Новопокровском сельском поселении Кизильского района избрали главу

По итогам досрочных выборов, состоявшихся девятого апреля 2023 года, главой Новопокровского сельского поселения Кизильского муниципального района избрана кандидат от «Единой России» Ольга Костенко.

Старший инженер управления по имуществу и земельным отношениям набрала 59,75%. Из 395 избирателей, внесенных в список, проголосовало 144 человека. Явка составила 60,40%.

На должность главы Новопокровского сельского поселения претендовали два представителя от политических партий «Единая Россия» и «ЛДПР», большинство голосов было отдано кандидату от «Единой России».

В день голосования в штатном режиме были открыты два избирательных участка для 395 избирателей: участок № 1721 – 306 избирателей и участок № 2236 – 89 избирателей.

Избиратели, которые в силу определенных обстоятельств и по состоянию здоровья не могли прибыть в помещение для голосования, имели возможность проголосовать на дому. Голосование на дому было обеспечено тем избирателям, кто своевременно подал заявление в участковые избирательные комиссии.

Как отмечают в пресс-службе Челябинского отделения «Единой России», девять представителей общественности и политических партий осуществляли наблюдение за ходом голосования и работой участковых избирательных комиссий на всех избирательных участках. По данным региональной общественной палаты, обеспечившей наблюдение за ходом выборов, нарушения зафиксированы не были.