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В Южноуральске объявлен конкурс кандидатов на пост главы

Политика
Сегодня, 19:46
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Автор: 
Любовь Юрина

В Южноуральском городском округе (Челябинская область) объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы.

Конкурс объявило городское собрание депутатов на первом заседании Собрания нового созыва.

«Прием заявок будет осуществляться с 26 сентября по 10 октября 2020 года», - сообщается на сайте мэрии.

В состав конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы от Собрания депутатов Южноуральского городского округа вошли трое: Данил Беля (избранный на первом заседании председателем Собрания), Михаил Офицеров и Наталья Ахлюстина.

Вторую половину конкурсной комиссии определит губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Полномочия действующего главы Южноуральска Александра Лазарева заканчиваются в ноябре 2020 года. На прошедших 13 сентября выборах он был избран депутатом Заксобрания Челябинской области по списку от «Единой России». По сведениям осведомленного источника, Лазареву будет предложен пост одного из заместителей председателя ЗСО.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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