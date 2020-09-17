Выборы депутатов Заксобрания Челябинской области седьмого созыва признаны легитимными. Списки избранных

Выборы депутатов Законодательного собрания Челябинской области седьмого созыва по единому избирательному округу и по 30-ти одномандатным округам признаны состоятельными и действительными.

Соответствующее решение единоглассно принято сегодня, 17 сентября, на заседании областной избирательной комиссии.

Впервые в состав Законодательного Собрания вошли представители шести избирательных объединений: «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Зеленая альтернатива». Первые четыре партии были в шестом созыве, еще две – новички.

Председатель областного избиркома Сергей Обертас озвучил распределение 30 мандатов по единому округу: «Единая Россия» получила 15 мандатов, «Справедливая Россия» - пять, КПРФ - четыре, ЛДПР - три, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» - два, «Зеленая альтернатива» - один.

В списке единороссов: Алексей Текслер, Владимир Мякуш, Евгения Майорова, Олег Голиков, Павел Киселев, Давид Альтман, Олег Цепкин, Евгений Андреев, Максим Романов, Дамир Утарбеков, Александр Лазарев, Юрий Карликанов, Евгений Илле, Андрей Еремин, Дмитрий Клеутин.

В списке эсеров: Валерий Гартунг, Василий Швецов, Ольга Мухометьярова, Павел Жолобов, Александр Долгушин.

У КПРФ – Игорь Егоров, Константин Куркин, Тигран Серопян и Сергей Шевченко. В списке ЛДПР: Владимир Жириновский, Алексей Беседин и Евгений Рева.

От «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» избраны Степан Фирстов и Владимир Владимирский. От «Зеленой альтернативы» – Михаил Махов.

Избранный по списку партии кандидат может отказаться от мандата, и он передается следующей территориальной группе, набравшей большее число голосов. Так, от мандата отказался справедливоросс Валерий Гартунг. Мандат достался Владимиру Бекишеву.

Еще 30 мандатов (список) распределены по одномандатным округам. Большинство – 28 человек – получили единороссы, два – эсеры. Из 30 депутатов-одномандатников 12 человек – новички, 18 – работали в прошлом созыве.

Решения по результатам выборов будут опубликованы в газете «Южноуральская панорама» в понедельник, 21 сентября, и с этого момента вступят в законную силу.

Фото Челябинской избирательной комиссии