Председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш поздравил Алексея Текслера с годовщиной вступления в должность губернатора Челябинской области.

Год назад, 20 сентября 2019 года, состоялась инаугурация Алексея Текслера на пост главы региона.

«Поздравляю Вас с годовщиной официального вступления в должность губернатора Челябинской области. Для Вас первый год на посту главы региона выдался непростым и насыщенным: пандемия коронавирусной инфекции, масштабная избирательная кампания в сентябре. Вы эффективно и достойно решили эти задачи: удалось справиться с последствиями коронакризиса, объединить различные общественные и политические силы региона, успешно и легитимно провести выборы в Законодательное Собрание области и в муниципальные органы власти. И все потому, что Вам удалось услышать главный запрос южноуральцев - запрос на прямой, открытый диалог», - подчеркнул Владимир Мякуш.

Владимир Мякуш отметил, что впереди у губернатора много важной работы в интересах жителей региона. Кроме того, ему предстоит решать задачи по обновлению регионального отделения партии «Единая Россия». «В осуществлении этих планов Вы можете рассчитывать на поддержку депутатов областного парламента и коллег-однопартийцев», - заверил Владимир Мякуш.

Напомним, Алексей Текслер победил на выборах губернатора в Челябинской области восьмого сентября 2019 года с большим отрывом от других четырех претендентов. За него отдали свои голоса почти 70 процентов избирателей.

Владимир Мякуш, поздравляя Алексея Текслера с победой, раскрыл главный залог успеха избранного губернатора – он «умеет слушать и слышать людей, умеет разговаривать с людьми». Тогда спикер выразил уверенность, что позитивные изменения, которых жители региона ожидают от действий нового главы региона, должны обязательно совершиться. И позитивные изменения сегодня отмечают и жители, и эксперты.

На днях Алексей Текслер принял предложение лидера единороссов Дмитрия Медведева возглавить региональное отделение «Единой России».