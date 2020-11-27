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Закон о домашнем насилии пока не принят, феминистки продолжают протестовать

У здания администрации Челябинской области на этой неделе можно было наблюдать девушку с плакатом «Скажи нет домашнему насилию», данная акция была приурочена к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

По словам участницы, она с другими участницами группы Феминизм/Челябинск также стояла в серии одиночных пикетов недалеко от парка имени Пушкина в минувшее воскресенье, 22 ноября.

Сама же активистка, в свободное от учёбы время приехала в центр города, чтобы привлечь внимание к данной проблеме.

«Я решила выйти на пикет, потому что в нашей стране до сих пор нет законов, которые защищают людей от домашнего насилия. Очень многие страдают, не получая вовремя помощи, часто это приводит либо к убийству жертвы, либо к убийству агрессора в ходе самообороны. Я считаю, нужно исправить эту ситуацию, необходимо принять закон, который защитит женщин, детей, стариков от домашнего насилия. Также необходимо организовать охранный ордер.

У меня, например, бабушке дед ногу ломал, и много лет её периодически избивал, хотя язык не повернётся назвать её слабой. Я считаю, любая женщина может стать жертвой домашнего насилия, и это не зависит от её материального положения, образования и так далее», – комментирует активистка Марина Богдан.

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«Один кризисный центр заниматься проблемой домашнего насилия не может и не должен, нужно решать её на государственном уровне, потому что насилие разрушает психику и жертвы, и свидетеля, и агрессора. Разлагается человеческий капитал», – высказала свою точку зрения директор кризисного центра Челябинска Ольга Бабанова.

Законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации» вносился на рассмотрение в Госдуму еще в 2016 году. Однако был отклонён. В 2019 был внесён повторно.

В Челябинске при поддержке «Союза родителей» проходил в начале этого года круглый стол по данному вопросу. Были приглашены эксперты Общественной палаты Челябинской области.

«У нас разошлись мнения по поводу этого закона. Многим не понравилось определение, что конкретно можно считать семейно-бытовым насилием. Там были очень общие, непонятные формулировки. Его нужно было очень много дорабатывать. Я лично не вижу, в чём смысл нового закона, когда ранее принятые законы не действуют в полной мере», – рассказала председатель «Союза родителей» Оксана Кирюшина.

В итоге закон принят не был. Будет ли проблема семейно-бытового насилия решаться путём внесения нового закона или будут ужесточаться действующее законодательство, покажет время. Тем не менее, проблема домашнего насилия стоит довольно остро и в Челябинской области тоже.

По словам Ольги Бабановой, Челябинской области ещё повезло, что здесь есть кризисный центр, служба экстренного реагирования, кризисные квартиры и т.д., потому что в некоторых регионах и такого нет.

Также она рассказала, что с 2013 года в «Кризисном центре» проживало около 900 человек, это больше 100 человек ежегодно. Кризисная квартира за это время не пустовала никогда.

Если вы попали в ситуацию домашнего насилия или ваши близкие, или соседи находятся в данной ситуации, вы можете обратиться в Челябинский кризисный центр по телефону +7 (351) 735 02 18.

Возможна, помощь как в формате консультации, тренингов и бесед, так и в предоставлении кризисной квартиры в особенно тяжёлых ситуация.