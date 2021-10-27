Замглавы Челябинска Надежда Рыльская может войти в состав облизбиркома с правом решающего голоса

Заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская может войти в состав избирательной комиссии региона.

Ее кандидатура в состав областного избиркома (с правом решающего голоса) была предложена вчера, 26-го октября, на 23-м заседании челябинской городской думы.

«Принятие решения обусловлено реализацией права представительного органа муниципального образования представлять кандидатуру в состав избирательной комиссии субъекта Российской Федерации», - отметили в думе Челябинска, добавив, что Надежда Рыльская, если войдет в состав облизбиркома, будет работать в ней не на постоянной основе (не в штате).

Прием предложений по кандидатурам в состав избирательной комиссии Челябинской области стартовал 18-го октября и продлится до 16-го ноября текущего года.

Надежда Рыльская родилась в Челябинске в 1983-м году. В 2001-м с отличием окончила Челябинский юридический техникум по специальности «Правоведение» (квалификация – юрист). В 2006-м году получила специальность «Юриспруденция» в Южно-Уральском государственном университете (квалификация – юрист), окончив вуз с отличием.

Работала юристом филиала Балтийского института экологии, политики и права, являлась юрисконсультом челябинского регионального отделения фонда социального страхования.

В администрации Челябинска Надежда Рыльская работает с 2007-го года. Имеет классный чин «Действительный муниципальный советник первого класса».

Должность заместителя главы города по правовым имущественным вопросам Рыльская заняла в июле 2019-го года.