12-летняя девочка из поселка Роза призналась в убийстве отчима

В поселке Роза (Челябинская область) убили 40-летнего мужчину. В преступлении призналась 12-летняя девочка. Погибший был ее отчимом. В ситуации сейчас разбираются следователи.



По предварительной информации, якобы между девочкой и мужчиной произошла ссора, после которой она взяла в руки нож и ударила мужчину в грудь. Нож вошел в грудную клетку практически по самую рукоятку.

Местные жители в социальных сетях пишут, что, возможно, это сделал не ребенок, а ее попросили взять вину на себя.

«По оперативной информации, семья на учете не состояла и нам никаких сигналов о неблагополучии не поступало. Там есть еще дети. Сейчас эту семью мы поставим на учет. С ребенком будет проводится профилактическая работа», - сообщила министр социальных отношений Ирина Буторина.

Сейчас в ситуации разбираются следователи. Рассматриваются все версии.