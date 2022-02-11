12 жертв: полиция Златоуста просит о помощи в поиске мошенника

Полицейские Златоуста (Челябинская область) разыскивают мошенника и обращаются к южноуральцам за помощью. Тех, кто узнал мужчину на фотографии и владеют информацией о его местонахождении, стражи порядка просят сообщить в полицию.

Разыскивает ОМВД России по Златоусту Эдика Динаровича Катаранова 1977-го года рождения, который под предлогом оказания услуг по ремонту завладел денежными средствами 12-ти жителей города. Об этом сообщила сотрудник пресс-службы ОМВД по Златоусту Ольга Аристова.

Ущерб потерпевшим превысил 700 тысяч рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Подозреваемый на сегодняшний день может продолжать свою незаконную деятельность и обманывать граждан, отмечают в отделе полиции Златоуста.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о данном человеке, просьба сообщить по телефонам: 8908-061-71-03, 102 либо лично сотрудникам правоохранительных органов. Конфиденциальность гарантируется.