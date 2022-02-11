11.02.2022
12 жертв: полиция Златоуста просит о помощи в поиске мошенника
11.02.2022
В Челябинской области растет число заболевших ковидом школьников, но изолированных классов нет
11.02.2022
«Урал-Сервис-Групп» начнет капремонт улицы Дарвина в Челябинске уже на следующей неделе
11.02.2022
ГИБДД Челябинска напомнила водителям общественного транспорта: Детей высаживать нельзя
11.02.2022
В Магнитогорске мошенники приходят к жителям под видом коммунальщиков
11.02.2022
Из-за метелей и снегопадов ГИБДД выводит на трассы Челябинской области дополнительные экипажи
12 жертв: полиция Златоуста просит о помощи в поиске мошенника
11.02.2022
В Магнитогорске мошенники приходят к жителям под видом коммунальщиков
10.02.2022
Мошенничество на 450 тысяч: в Златоусте замдиректора фирмы опустошила ее кассу
09.02.2022
Пенсионерка из Челябинска лишилась денег, решив отдохнуть в Сочи
08.02.2022
Полицейские Златоуста задержали «попавшую в беду» мошенницу из Уфы
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
10.02.2022
Челябинскому бору теперь угрожает метро: общественники выступают против новой станции
09.02.2022
Челябинский городской бор: застроить нельзя запретить
09.02.2022
При каких условиях школы Челябинской области закрывают на карантин
08.02.2022
В Челябинске четыре года не могут определить границы «зелёного пояса». Заткнуть за пояс или затянуть – вот в чём вопрос?
07.02.2022