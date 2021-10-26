13 ДТП по вине водителей произошло на ж/д ЮУЖД за 9 месяцев 2021 года

Вследствие нарушения водителями автотранспортных средств правил пересечения железнодорожного пути за девять месяцев 2021 года на полигоне Южно-Уральской железной дороги произошло 13 дорожно-транспортных происшествий (за аналогичный период прошлого года этот показатель составил 15 ДТП). Из них 10 случаев – на железнодорожном переезде, три – вне переезда. В результате ДТП с начала 2021 года один человек погиб, четыре человека госпитализированы.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий за 9 месяцев текущего года зафиксировано в Челябинской области – семь ДТП произошло на участках: Жукатау – Ункурда, Ессаульская – Ишалино, Тракторстрой – Чурилово, Полетаево-2 – Клубника, Бишкиль – Полетаево, Кыштым – Маук, Синеглазово – Пост 18 км.

В Оренбургской области за этот период произошло три дорожно-транспортных происшествия: одно на участке между парками «А» и «В» станции Оренбург и два ДТП на переезде Платовка – Новосергиевская.

Два случая ДТП зафиксировано в Курганской области (ст. Макушино, Юргамыш – Зырянка). Один случай ДТП произошел на территории Петропавловского отделения ЮУЖД (ст. Петропавловск).

Кроме того, за девять месяцев 2021 года дежурные по переездам зафиксировали 366 нарушений водителями правил дорожного движения. Информация по выявленным случаям была направлена в ГИБДД.

Напоминаем, что железнодорожный транспорт имеет преимущество перед остальными участниками движения. Запрещается въезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора и сигнале дежурного. Нельзя проезжать, если в пределах видимости приближается поезд или если образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде.