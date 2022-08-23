23.08.2022
В Челябинске на время Спартакиады перекроют движение на Коммуны
23.08.2022
Заповедник «Аркаим» подготовил экскурсионную программу для слабовидящих гостей
23.08.2022
80-летняя жительница Чебаркуля отдала похоронные деньги, считая, что спасает дочь
23.08.2022
В ДОЛ «Радуга» на Увильдах открыли юбилейный театральный семинар
23.08.2022
Бывший начальник из ГУФСИН Челябинской области будет сидеть за взятку
23.08.2022
Сделай правильный выбор: спецпредложение ЮУрГУ для тех, кто ценит свои деньги и время
80-летняя жительница Чебаркуля отдала похоронные деньги, считая, что спасает дочь
17.08.2022
Жительница Миасского оформила на себя два кредита «доверия» для лжеполицейских
09.08.2022
Челябинский суд не выпустил из СИЗО Дмитро Новикова, обвиняемого в мошенничестве
05.08.2022
Дело директора ООО «Челябинскавтотранс», обманувшую дольщиков, отправлено в суд
18.07.2022
Ущерб – восемь миллионов: южноуральские полицейские задержали мошенника из Московской области
Наступившая неделя в Челябинской области будет жаркой
22.08.2022
В Челябинской области назвали проблемные с точки зрения комфорта и безопасности школьников территории
19.08.2022
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
18.08.2022
В Челябинской области очень много желающих попасть в именные батальоны для участия в спецоперации
18.08.2022
Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться
18.08.2022