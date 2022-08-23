80-летняя жительница Чебаркуля отдала похоронные деньги, считая, что спасает дочь

Полицейские Чебаркуля (Челябинская область) разыскивают мошенника, обманувшего пенсионерку по схеме: «Ваша дочь стала виновником ДТП». Пожилая женщина отдала аферистам 800 тысяч рублей.

Сотрудникам полиции потерпевшая рассказала, что ей на стационарный телефон позвонила неизвестная и сообщила, что по вине ее дочери произошло ДТП, в котором пострадала некая девушка. Если женщина не хочет уголовного преследования для своей дочери, она должна передать 800 тысяч рублей. Услышав в трубке приглушенные крики: «Мама!», 80-летняя жительница Чебаркуля испугалась и сообщила незнакомке, что располагает только ста тысячами рублей, отложенными на похороны.

«Злоумышленница потребовала, чтобы женщина завернула деньги в полотенце, положила сверток в пакет и отдала молодому человеку, который к ней придет. Пожилая жительница Чебаркуля выполнила все требования незнакомки и передала деньги. Рассказывая о происшествии, заявительница подчеркнула, что звонившая женщина не разрешала ей прервать звонок и заставляла всегда быть на связи, лишив ее возможности перезвонить дочери», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Незнакомца в медицинской маске, который забрал деньги у жительницы Чебаркуля, зафиксировали камеры видеонаблюдения. О том, что женщину обманули, она поняла только спустя три часа, когда с работы вернулась ее дочь.

Сотрудники полиции предпринимают все меры к розыску лиц, совершивших противоправное деяния, и снова призывают южноуральцев к бдительности: «Не верьте сообщениям по телефону, перепроверяйте поступающую информацию, перезванивайте близким».

Полицейские просят жителей региона рассказать о подобных случаях мошенничеств своим пожилым родственникам и предупредить их об опасности телефонных разговоров с незнакомцами.