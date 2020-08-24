Администрация Челябинска требует с фирмы экс-начальника ФСБ 2,5 миллиона рублей

В Арбитражный суд Челябинской области подано исковое заявление комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города к обществу с ограниченной ответственностью «Лидер Плюс» о взыскании порядка 2,5 миллионов рублей за неосновательное обогащение при использовании земельного участка, на котором была оборудована штрафстоянка.

В исковом заявлении администрации к ООО «Лидер Плюс» говорится о том, что фирма с мая 2018 года по январь 2020 получала пользовалась муниципальной землей, на которой была оборудована штрафстоянка, на которую полиция Челябинска эвакуировала автомобили. Сумма дохода за указанный период составила 2 496 159 рублей.

Генеральный директор ООО «Лидер Плюс» является Геннадий Вильшенко, который в прошлом возглавлял подразделение ФСБ по Златоусту.

Напомним, в конце июля прокурор Челябинской области добился в Арбитражном суде освобождения земельного участка, занятого ООО «Лидер Плюс» под специализированную стоянку для задержанных транспортных средств. Он был занят незаконно.

Прокурорскими проверками установлено, что ООО «Лидер Плюс» неправомерно был занят земельный участок, расположенный в Челябинске по улице Энгельса, вблизи дома № 3. На нем была организована специализированная автостоянка для задержанных транспортных средств. Никаких документов на этот земельный участок у компании не было.

Судебное заседание назначено на 13 октября.